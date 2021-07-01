瓜地馬拉下訂疫苗卻拿不到貨　揚言要俄羅斯退錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
這筆交易沒有交貨時間表；目前為止，瓜地馬拉僅獲得分3批運抵的15萬劑疫苗。
瓜國衛生部長佛羅瑞斯（Amelia Flores）6月29日向國會表示，已致函俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF）並給對方20天的時間，至少交付足夠的「衛星-V」疫苗能夠讓已打第一劑的12萬2712人施打第2劑。
她6月30日接受廣播電台專訪表示：「若交貨無法達到我們要求的數額…那麼我們將要求退款。」
不過，她要求的數額是800萬劑或者是12萬2712劑，並不清楚。
佛羅瑞斯並說，瓜地馬拉正在與俄羅斯磋商取消另外800萬劑的訂單。
僅管當前俄羅斯疫情加劇，瓜國外長布羅洛（Pedro Brolo）上週親赴莫斯科，催促俄國履約。
返國後，布羅洛表示，俄羅斯目前有難處無法「大規模」生產，但承諾將在數日內交付40萬劑疫苗。
瓜地馬拉從其他供應源已取得120萬劑疫苗，但是得仰賴「衛星-V」才能在今年底前使境內近半數人口完成接種。
截至目前，瓜國境內92萬5300人已接種1劑疫苗，約15萬8000人注射兩劑。
疫苗短缺已引發民眾對總統賈麥岱（AlejandroGiammattei）的不滿，累計瓜地馬拉至今確診病例共29萬2000例，病故者累計9147人。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1100701