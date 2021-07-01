COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

瓜地馬拉下訂疫苗卻拿不到貨　揚言要俄羅斯退錢

▲瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑疫苗，並已支付其中半數的款項，但俄羅斯卻無法依約交付疫苗。（圖／翻攝自Sputnik-v）
▲瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑疫苗，並已支付其中半數的款項，但俄羅斯卻無法依約交付疫苗。（圖／翻攝自Sputnik-v）

中央社

2021-07-01 19:24:46

（中央社瓜地馬拉市30日綜合外電報導）瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑疫苗，並已支付其中半數的款項，但對方卻無法履約；瓜國今天揚言，若俄羅斯無法兌現這樁交易，要求退還已繳付的金額。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，瓜地馬拉向俄羅斯訂購1600萬劑「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，以供境內1700萬民眾施打，並繳付首批800萬劑款項7960萬美元（約新台幣22億元）。

這筆交易沒有交貨時間表；目前為止，瓜地馬拉僅獲得分3批運抵的15萬劑疫苗。

瓜國衛生部長佛羅瑞斯（Amelia Flores）6月29日向國會表示，已致函俄羅斯主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF）並給對方20天的時間，至少交付足夠的「衛星-V」疫苗能夠讓已打第一劑的12萬2712人施打第2劑。

她6月30日接受廣播電台專訪表示：「若交貨無法達到我們要求的數額…那麼我們將要求退款。」

不過，她要求的數額是800萬劑或者是12萬2712劑，並不清楚。

佛羅瑞斯並說，瓜地馬拉正在與俄羅斯磋商取消另外800萬劑的訂單。

僅管當前俄羅斯疫情加劇，瓜國外長布羅洛（Pedro Brolo）上週親赴莫斯科，催促俄國履約。

返國後，布羅洛表示，俄羅斯目前有難處無法「大規模」生產，但承諾將在數日內交付40萬劑疫苗。

瓜地馬拉從其他供應源已取得120萬劑疫苗，但是得仰賴「衛星-V」才能在今年底前使境內近半數人口完成接種。

截至目前，瓜國境內92萬5300人已接種1劑疫苗，約15萬8000人注射兩劑。

疫苗短缺已引發民眾對總統賈麥岱（AlejandroGiammattei）的不滿，累計瓜地馬拉至今確診病例共29萬2000例，病故者累計9147人。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1100701

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
85.96%14.04%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.17%82.83%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.57%7.43%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.58%17.42%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.16%90.84%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀