德規劃明年每人至少打2劑疫苗　排除AZ

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德國健康部因此為明年編列了39億歐元（約合新台幣1300億元）的預算，購買2億400萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。德國總人口8300萬人，相當於每人至少施打2劑。
按照規劃，BioNTech/輝瑞（Pfilzer）生產的疫苗將是明年接種的主力，德國預計購買8440萬劑。其次是莫德納（Moderna）的3180萬劑和嬌生（Johnson &Johnson）的1830萬劑。
剩下的約7000萬劑，德國打算向法國賽諾菲（Sanofi）、美國諾瓦瓦克斯（Novavax）和法國Valneva等藥廠訂購，這些疫苗都還沒獲歐盟批准上市。
德國的疫苗基本上由歐盟統一採購。歐盟5月才宣布，將在2023年前向美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech再採購9億劑、另有9億劑選擇權，總計最高18億劑的疫苗。
值得注意的是，德國規劃明年不再買阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）的疫苗，德國生技公司CureVac效力僅48%的疫苗也暫不列入考慮。
近來歐洲各國接種進度加快，德國每天平均有80萬人接種，成年人口已有54.5%施打第1劑、36.5%完成第2劑的施打。政府預計月底前可實現承諾，所有想打的民眾都可打到疫苗。（編輯：黃自強）1100701