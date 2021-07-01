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德規劃明年每人至少打2劑疫苗　排除AZ

▲德國目前已有過半的成年人口打完第1劑疫苗，並為疫情下一階段預作準備，計劃明年採購逾2億劑的疫苗，相當於每人至少打2劑，不過將排除AZ。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國目前已有過半的成年人口打完第1劑疫苗，並為疫情下一階段預作準備，計劃明年採購逾2億劑的疫苗，相當於每人至少打2劑，不過將排除AZ。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-01 19:21:41

（中央社記者林育立柏林1日專電）德國目前已有過半的成年人口打完第1劑疫苗，並為疫情下一階段預作準備，計劃明年採購逾2億劑的疫苗，相當於每人至少打2劑，不過將排除AZ。

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德國「商報」（Handelsblatt）報導，健康部昨天在內閣會議發布報告，建議「為了預防變種病毒和追加劑量，應及早購買足夠的疫苗」，以避免交貨量不足或其他無法預知的風險。

德國健康部因此為明年編列了39億歐元（約合新台幣1300億元）的預算，購買2億400萬劑的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。德國總人口8300萬人，相當於每人至少施打2劑。

按照規劃，BioNTech/輝瑞（Pfilzer）生產的疫苗將是明年接種的主力，德國預計購買8440萬劑。其次是莫德納（Moderna）的3180萬劑和嬌生（Johnson &Johnson）的1830萬劑。

剩下的約7000萬劑，德國打算向法國賽諾菲（Sanofi）、美國諾瓦瓦克斯（Novavax）和法國Valneva等藥廠訂購，這些疫苗都還沒獲歐盟批准上市。

德國的疫苗基本上由歐盟統一採購。歐盟5月才宣布，將在2023年前向美國輝瑞藥廠和德國生技公司BioNTech再採購9億劑、另有9億劑選擇權，總計最高18億劑的疫苗。

值得注意的是，德國規劃明年不再買阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）的疫苗，德國生技公司CureVac效力僅48%的疫苗也暫不列入考慮。

近來歐洲各國接種進度加快，德國每天平均有80萬人接種，成年人口已有54.5%施打第1劑、36.5%完成第2劑的施打。政府預計月底前可實現承諾，所有想打的民眾都可打到疫苗。（編輯：黃自強）1100701

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