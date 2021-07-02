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韓國也有國產疫苗　政府砸28億資助研發

▲韓國國產疫苗。（圖／shutterstock）
▲韓國國產疫苗。（圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-07-02 15:00:00

《四方報》報導，台灣高端和聯亞疫苗研發結果引發各界關注，隨著傳染力更高的變種病毒肆虐，新冠肺炎在短期內預計將不會完全消失，「與病毒共存」很可能是未來的新常態。因此，如何增加疫苗施打率、穩定疫苗供給是各國政府必須思考的問題，也是為何許多國家也都紛紛投入國產疫苗的研發中。在亞洲，除了台灣外，包括韓國、日本、泰國和越南等也都正在開發國產疫苗。韓國的國產疫苗研發進度到哪裡了？本文帶你一次了解。

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韓國國產疫苗目前共有5間藥廠正投入研發，包括韓國生技公司Genexine、Geneone生命科學（Geneone Life Science）各自研發的DNA疫苗、CELLID的腺病毒載體疫苗、SK生物科學公司（SK Bioscience）和EuBiologics各自研發的重組蛋白疫苗。其中，以Genexine和CELLID為這場國產疫苗競賽中的領頭羊，預估最快在今年底或明年初可以上市；其他3支疫苗目前則仍在第一期臨床實驗中。

根據《日經亞洲評論》，Genexine開發的「GX-19N」DNA疫苗今年3月就已經進入2/3臨床實驗階段，並在印尼針對1000人展開臨床實驗，今年5月也展開2a臨床實驗，對韓國150名志願者施打疫苗測試，預計在7月將可以看到相關臨床報告。公司預計在遞交2a臨床中期實驗報告後，在國內外同時展開臨床實驗，之後再跟國家申請緊急授權。

Genexine去年中旬就展開疫苗研發，但在12月時調整研究方向，以讓最終疫苗成品更易於對抗變種病毒，因此進度比最先預計落後一些。儘管如此，目前公佈第一期臨床報告也相當亮眼，幾乎不會出現全身或重症的副作用，輕症副作用也在5%以下，安全性目前看起來算是相當有保障。目前，Genexine也已經向印尼的食藥署提交報告，並與相關藥廠簽約準備在疫苗上市後進行供貨。

Cellid藥廠推出的「AdCLD-CoV19」在第一期實驗中接受施打的30名志願者不管採用低、中、高劑量，都能產生出中和抗體，且隨著劑量增加，副作用情形並沒有因此惡化，目前並未觀察到嚴重的副作用。目前進入2a臨床實驗階段，在5間醫院中針對120人展開施打測試，預計在8月展開第三期臨床實驗並申請緊急授權。Cellid表示第三期臨床實驗預計要招募3000至4000名志願者，但擔心屆時若外國疫苗數量充足，將很難找到足人數的志願者

韓國政府去年就投入490億韓元（約新台幣12.06億元）用以支持國內國產疫苗研發，今年又再規劃687億韓元（約新台幣16.91元）預算繼續支持開發，以確保目前5間國產疫苗都能在今年底前進入第三期臨床實驗階段，並表示若之後需要更多資金，政府也樂意再撥款。韓國國立衛生研究院（Korean National Institute of Health, KNIH）在國產疫苗研發中也扮演關鍵角色，化身為中央實驗室，積極協助包括SK Bioscience、GeneOne和Cellid等公司測試樣本以加快計畫推行。

此外，韓國政府也計畫另外開發mRNA疫苗，因為國際廠牌如輝瑞和莫德納都採用mRNA技術並展示出高度的防護力，而目前約有10間當地藥廠投入研發，韓國官方也組織研究聯盟計畫在明年達到1億劑量產的成績。不過韓媒指出，mRNA技術目前在韓國仍處於早期研究階段，相比國際廠牌技術上落後三年多，因此相當具有挑戰性。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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