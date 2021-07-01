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池晟為了賺小孩學費　跟老婆李寶英「輪流出門工作」

▲池晟（右二）跟老婆輪流出來拍戲，表示想趁能賺錢時多賺一點。（圖／池晟IG）
▲池晟（右二）跟老婆輪流出來拍戲，表示想趁能賺錢時多賺一點。（圖／池晟IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-01 19:37:09

韓劇《惡魔法官》由池晟、金玟廷、朴珍榮、朴珪瑛等人主演，劇組今天（1日）舉行記者會，該劇正好接檔池晟太太李寶英主演的《我的上流世界》，問起感想，池晟表示這次他們拍戲行程恰巧重疊，但兩人必須有一人負責照顧小孩，這對他們來說都是新的經驗，也是需要克服的一段時間，並且對於沒能一直陪在孩子身旁感到很抱歉，但想趁著還能賺錢時多賺一點，因此兩人都有互相支持並加油打氣。 

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▲朴珍榮（左起）、朴珪瑛、金玟廷、池晟出席《惡魔法官》記者會。（圖／friDay影音）
▲朴珍榮（左起）、朴珪瑛、金玟廷、池晟出席《惡魔法官》記者會。（圖／friDay影音）
《惡魔法官》以虛構的烏托邦大韓民國為背景，描述痛恨自私偽善人類的明星法官姜耀漢（池晟 飾），藉由全國人民都能參與的現場法庭真人秀傳達正義，但陪審法官金佳溫（朴珍榮 飾）卻對其真面目及行為抱持懷疑，兩人因而互相追逐，既想揭露彼此又想毀掉彼此的故事。 

該劇是池晟、金玟廷繼14年前的熱門韓劇《嶄新的心》之後再度合作，兩人在被問到重逢的感想，池晟表示很開心女方漂亮的大眼美麗如昔，金玟廷笑稱兩人都變老了，但「老得很漂亮」，還透露不只自己，連工作人員都覺得池晟變得比以前更帥，沒想到兩人能藉由新作品再相會，讚嘆神奇的命運。 

珍榮飾演的角色是問題青少年出身的陪審法官「金佳溫」，他為此特地去考取重型機車駕照，大嘆實際上路比在駕訓班騎車難很多。將和珍榮上演感情戲的朴珪瑛，她劇中飾演王牌刑警「尹秀賢」，是為了守護重要的人而大展拳腳的角色。《惡魔法官》7月4日起每週日、一獨家在friDay影音跟播。

▲▼李寶英（上圖左）主演的《我的上流世界》已完結，老公池晟新作《惡魔法官》（下）將接檔播出。（圖／tvN）
▲▼李寶英（上圖左）主演的《我的上流世界》已完結，老公池晟新作《惡魔法官》（下）將接檔播出。（圖／tvN）
▲▼李寶英（上圖左）主演的《我的上流世界》已完結，老公池晟新作《惡魔法官》（下）將接檔播出。（圖／tvN）
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