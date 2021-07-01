東元經營權之爭延燒　金管會出手籲6大壽險不得介入

東元經營權之爭，東元集團會長黃茂雄與兒子黃育仁正面對決，更傳出黃茂雄集資成立的鈺叡，背後有壽險資金撐腰，金管會保險局長施瓊華今（1）日也說明保險業主管機關的立場，6大壽險公司不得介入經營權之爭，若後續管理有不符法令的地方，6大壽險應該行使股東權表達立場。
記者顏真真/台北報導
2021-07-01 20:22:39
由於傳出東元集團會長黃茂雄找上中嘉董事長郭冠群，合資成新公司鈺叡，鈺叡更宣布在6月22日到8月10日，以每股29元，公開收購菱光最多50.1%股權。由於菱光董事長就是黃茂雄的兒子黃育仁，收購案也被市場解讀是東元經營權之爭戰線的擴大，尤其更傳鈺叡最大股東達勝伍創投背後更有來自壽險的資金，6家壽險公司包括宏泰人壽、遠雄人壽、台灣人壽、國泰人壽、中國人壽、全球人壽就持股達78%，也引發市場質疑壽險資金介入東元經營權之爭。
對此，金管會保險局長施瓊華今日明確表示，壽險所持資金來自大眾，不應該介入投資公司經營權之爭，若達勝伍創投已介入經營權之爭，恐不符保險資金的公共性，6家壽險公司應行使股東權去表達意見，至於壽險業該不該撤資？由各公司自行決定，若已不符合資金運用目的、不合乎保險法，壽險公司本來就有續後管理流程去處理，這部分將要求6家公司自行檢討投資決策是否要作改變。
不過，施瓊華也說，6家壽險公司持有達勝伍創投股權均未超過25％、亦沒有出任創投董監事，這部分是合法，只是這時壽險公司就要善盡管理之責，即投資創投在精神上亦不得介入任何經營權之爭。