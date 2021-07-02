彰化防疫旅館大火釀4死 指揮中心要各縣市加強救災訓練
彰化市喬友大樓火警造成4死、20傷，而且死傷集中在樓上防疫旅館，也引發外界對防疫旅館消防安全的質疑。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（2）日對此事件也表示遺憾，並強調其實從去年設置防疫旅館開始，指揮中心及內政部消防署就有訂定相關救災救護指引，在此事件後也會請防疫署及各縣市消防局加強防災救災的訓練，並加強防疫旅館所有工作人員的防災救災訓練。
記者顏真真/台北報導
2021-07-02 10:24:05
指揮中心今日召開全國防疫會議，對於彰化防疫旅館大火，造成4死、20傷，對於防疫旅館的消防安全，陳宗彥會後指出，在去年開始設置防疫旅館時候，指揮中心及消防署都有訂定救災救護相關指引，在開設防疫旅館時，地方政府除衛政及觀光主管機關會去做一些檢視，另外在開設之前，縣市政府也都會要求消防機關再做一次檢視。
同樣，這次也檢視了彰化大災所設置的這家防疫旅館，他們在開設之前也一樣去做了消防安檢，在消防設施上也有做了一些改善。陳宗彥說，當然，今日會中也有再次提醒叮嚀所有縣市政府開設防旅館時，尤其在開設後，整個救災救難動線等等，這些救災指引一定要充分教育訓練所有防疫旅館的工作人員，一定要讓他們有這樣認識及認知，這塊一定要強化。
陳宗彥也強調，在開設防疫旅館的同時，對災害發生當下該如何逃生都有相關指引作業，當然遇到火災火警或是災害警報，就依序做逃生。
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