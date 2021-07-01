哈林庾澄慶等人捐防疫物資　新北社會局轉贈長照機構

知名藝人哈林庾澄慶、美德向邦股份有限公司共同捐贈一批防疫物資給新北市好日子愛心大平台，包含隔離衣、N95口罩、手套和護目鏡等；新北市政府社會局從今（1）日下午起，將這批防疫物資轉贈給新北市各長照機構，以加強機構的防疫能力，保護長輩的健康。
記者陳志仁／新北報導
2021-07-01 22:37:34
哈林庾澄慶在捐贈物資附了張紙條表示，「近期國內疫情嚴峻，我一直在思考著能夠為社會做些什麼？基於先前工作上的合作經驗，感受到美德醫療是相當專業的醫療耗材與個人防護裝備品牌；真心希望防疫物資可以確實提供給需要幫助的單位，高齡長輩是疫情下容易受到感染的高危險群，希望這些防疫物資可以幫助他們。」
社會局長張錦麗指出，感謝藝人哈林庾澄慶和美德向邦公司共同捐贈，這批防疫物資，將悉數轉贈長照機構，並通知各區機構依序於今、明兩日到板橋435藝文特區領取；此外，也感謝日台若者交流會、吳讚軒、大幸薬品株式会社、GSC OKINAWA HUB等共同捐贈5000個居家滅菌器，給投入防疫工作的警察，蘆洲太子宮捐贈1500個口罩及100個防護面罩給弱勢的家庭使用。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。