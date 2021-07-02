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中共百年黨慶「台股表現強」！謝金河：資本市場親中賣台

▲中國共產黨昨（1）日迎來建黨100年黨慶。圖為天安門廣場。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國共產黨昨（1）日迎來建黨100年黨慶。圖為天安門廣場。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 06:54:33

中國共產黨昨（1）日迎來建黨100年黨慶，財信傳媒董事長謝金河深夜在臉書發文指出，他把全球股市到7月1日的表現列表統計一下，結果發現台股漲幅只輸給阿根廷，全球排第二，直言「外資沒有把台股賣下來，真正的底氣是台股基本面夠強。」

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謝金河表示「資本市場也上演『親中賣台』戲碼」，這一陣子，外資頻頻發表調降台股個股目標價的報告，像滙豐把聯發科目標價從1550下調到800元，一下子幾乎腰斬；Bernstein則說聯電明年業績會衰退78%，目標價40元；摩根士丹利則把台積電目標價降至580元，並稱這兩年買入台積電會變「死錢」（Dead Money）……」。

謝金河接著指出，到6月30日為止，外資賣超台股3968億元，若把去年的賣超5395億元加上去，過去一年半以來，外資賣超台股9267億元，台股成了外資的提款機，但外資近一兆台幣的大賣超並沒有把台股賣下來。去年台股上漲22.8%，在全球股市表現算是出類拔萃，今年大家按照過去10年經驗，外資從來沒有連續兩年賣超台股的紀錄，外資今年應該會回補台股。但這個算計沒有如願，外資賣超台股力道加重，且除了用錢打，還拚命發布看壞台股的利空報告，除了看壞個股，在台灣進入三級警戒之際，彭博資訊連續發布看壞台灣的報導，美林證券也直指台股會跌到14000點。

不過，謝金河提到「外資開了轟炸機襲台，台股好像沒在怕，今天是中國共產黨建黨一百周年大慶，我把全球股市到七月一日的表現列表統計一下，結果台股漲幅只輸給阿根廷，全球排第二」。台股上半年大漲2022.95，漲幅高達20.52%，漲幅超過美國股市的12.73%、南韓股市的14.22%、印度的9.72%、香港的5.86%，及滬深300的0.33%，他直言「外資沒有把台股賣下來，真正的底氣是台股基本面夠強」。

▲台積電ADR
▲謝金河直言「外資沒有把台股賣下來，真正的底氣是台股基本面夠強」。（圖／NOWnews資料照片）
至於外資原來買台股的錢哪裡去了？謝金河則說「原來是流入中國股市！」今年上半年，外資除了賣超台股，賣超南韓172.1億美元，比台股還多，外資也賣超越南13.5億美元，但胡志明及河內股市都大漲。外資今年買超中國大陸股市357.3億美元，這等於在亞洲各國賣超的錢全部流入中國大陸，但今年上半年，深滬股市漲幅在全球幾乎殿後。

謝金河最後表示，最近國際知名大廠NIKE受到威脅，也只好跟進說NIKE是中國大陸品牌，瑞士信貸則合資在中國大陸設立券商，滙豐也積極耕耘中國大陸的財富管理業務。他強調「這個趨勢，套句政治上常常用的『親中賣台』，這兩年的亞洲資本市場正在上演這個戲碼，台灣、南韓已經連續兩年都是外資大賣超，但股市連續兩年都大漲，外資連續兩年大買中國，但深滬港股市表現並不搶眼，這個現象很值得探討！」（編輯：賴詠璿）

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