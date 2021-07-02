中共百年黨慶「台股表現強」！謝金河：資本市場親中賣台

我是廣告 請繼續往下閱讀

外資開了轟炸機襲台，台股好像沒在怕，今天是中國共產黨建黨一百周年大慶，我把全球股市到七月一日的表現列表統計一下，結果台股漲幅只輸給阿根廷，全球排第二

外資沒有把台股賣下來，真正的底氣是台股基本面夠強