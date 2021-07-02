COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

歐洲近期確診增10％　世衛憂：歐國盃助長Delta病毒傳播

▲世衛歐洲區辦事處主任克魯格(Hans Kluge)聲稱，過去一週世衛歐洲區的感染病例數增加了約10%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世衛歐洲區辦事處主任克魯格(Hans Kluge)聲稱，過去一週世衛歐洲區的感染病例數增加了約10%。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-02 07:49:10

世界衛生組織(World Health Organization, WHO)1日表示，歐洲地區過去一週的新冠肺炎病例有上升趨勢，打斷了先前連續10週新增確診人數持續減少的狀況，不排除與正在舉行的歐洲國家盃足球賽有關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，世衛歐洲區辦事處主任克魯格(Hans Kluge)指出，變種病毒株肆虐，加上多國陸續放寬社交及出遊限制，過去一週世衛歐洲區的感染病例數增加了約10%，而被問到「歐國盃是不是大型染疫現場」時，克魯格回應指「無法排除這個可能性」。

克魯格聲稱，歐洲的疫情出現與過去2個多月相反的發展，並擔心歐國盃比賽加重Delta變種的傳播，目前世衛歐洲區53國中，有33國已通報Delta病毒的出現，包含一些賽事舉辦國和城市。

克魯格也提醒歐洲民眾，Delta變種病毒株傳染力強，預計8月前就可能成為歐洲流行的主流毒株，但歐洲還有約63%的人，連第一劑疫苗都還沒接種，加上社交群聚增多，除非民眾繼續保持良好的防疫紀律，否則歐洲有可能爆發新一波疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.5%12.5%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.15%82.85%
2021-06-29-2021-07-03

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.11%7.89%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
83.33%16.67%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.71%91.29%
2021-06-28-2021-07-01
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀