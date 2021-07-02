歐洲近期確診增10％ 世衛憂：歐國盃助長Delta病毒傳播
世界衛生組織(World Health Organization, WHO)1日表示，歐洲地區過去一週的新冠肺炎病例有上升趨勢，打斷了先前連續10週新增確診人數持續減少的狀況，不排除與正在舉行的歐洲國家盃足球賽有關。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-02 07:49:10
綜合外媒報導，世衛歐洲區辦事處主任克魯格(Hans Kluge)指出，變種病毒株肆虐，加上多國陸續放寬社交及出遊限制，過去一週世衛歐洲區的感染病例數增加了約10%，而被問到「歐國盃是不是大型染疫現場」時，克魯格回應指「無法排除這個可能性」。
克魯格聲稱，歐洲的疫情出現與過去2個多月相反的發展，並擔心歐國盃比賽加重Delta變種的傳播，目前世衛歐洲區53國中，有33國已通報Delta病毒的出現，包含一些賽事舉辦國和城市。
克魯格也提醒歐洲民眾，Delta變種病毒株傳染力強，預計8月前就可能成為歐洲流行的主流毒株，但歐洲還有約63%的人，連第一劑疫苗都還沒接種，加上社交群聚增多，除非民眾繼續保持良好的防疫紀律，否則歐洲有可能爆發新一波疫情。
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