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超輕車重+大馬力就是無敵! Dallara EXP是速度狂人的終極玩物!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-07-02 08:55:20

專精賽車製造的義大利品牌Dallara Automobili再推新作Dallara EXP，以Focus RS的2.3升渦輪引擎為基礎卻榨出近500匹最大馬力，在超輕車重及賽車級空力套件加持下成為一部賽道專用的速度機器!

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義大利賽車製造商Dallara Automobili在2017年推出了品牌第一款市售跑車Stradale，採用可輸出400匹馬力的Focus RS 2.3升EcoBoost引擎，搭配自家引以為傲的賽車級底盤與碳纖維車體結構，僅855公斤的車重讓0-100 km/h加速表現壓低在3.2秒，極速可達280 km/h，超跑等級的表現吸引了全球600位買家下單搶買，時過4年又再度推出新作Dallara EXP，以同一具2.3升引擎為基礎，不過經Bosch重新調教後其最大出力已達493匹馬力，並換上賽車等級空力套件與巨幅尾翼使其成為賽道專用的速度機器!

Dallara EXP可說是為了賽道而生，不到一噸車重卻擁有近500匹的動力輸出，光用想像的就足以感受到那強烈的加速衝擊感，除此之外還搭載有賽車級6速序列式變速箱及Quaife限滑差速器，並換上具備多片導流翼板的全新前保桿與巨幅尾翼後，在時速290 km/h下能產生1,249公斤的下壓力，若採用比賽專用的全熱熔胎在彎中最大側向G值可來到2.7G，大概是一般市售超跑的2倍之多，不過這輛車是專為賽道設計並無法合法掛牌，但若你是該品牌首款量產車Stradale的車主，也能訂購EXP的相關套件，讓愛車可合法於公路及賽道上使用。

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