北市虎林專案宣布倉促！陳時中：用身分證直接報到免造冊
台北市虎林街周邊限零星感染，北市府推「虎林專案」篩檢，但因每日量能有限，每個里有限額，被批太倉促，有些人根本不知自己有沒有被造冊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4）日也坦言這個專案宣布相對倉促，但他認為在這區域裡有症狀者還是盡快來篩檢，也可參考一些醫院的流程，直接在現場用身證報到，免掉造冊程序，也會再跟台北市政府談。
記者顏真真/台北報導
2021-07-04 14:52:49
台北市長柯文哲昨日表示，近期發現虎林街附近巷弄有零星感染，加上旁邊有市場疑似有潛藏感染源，因此成立「虎林專案」，今日從早上8時到晚上8時將在永吉國小實施篩檢，但得先由里長造冊後依指定時段前往篩檢，不過，有人根本不知財己有沒被造冊，甚至得自己打電話至里辦公室報名造冊，覺得虎林專案太倉促。
陳時中今日也表示北市虎林專案宣布相對倉促，現在要造冊篩檢，沒有造冊到的人，大家也不知道是怎樣，因此陳時中認為只要在這區域裡，覺得自己有症狀就盡快去做篩檢，可以參考一些醫院的流程，直接在現場用身分證報到，免掉造冊方式，指揮中心也會跟台北市談。
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