台股早盤高檔震盪　塑化鋼鐵夯、航運開高走低

美股昨（1）日小漲，但費城半導體指數跌1.5%。台北股市今（2）日開盤漲31.75點，加權股價指數以17745.69點開出。電子族群熄火，航運股則開高走低，資金全往原物料族群走，像是塑化、紡織、鋼鐵表現都不錯。台聚、亞聚、台達化飆漲停，新鋼、運錩、新光鋼、千興早盤也衝上漲停板。
記者許家禎／台北報導
2021-07-02 09:48:30｜2021-07-02 09:48:57
美股道瓊指數1日上漲131.02點，漲0.38%，收34,633.53點；標普500指數上漲22.44點，漲幅0.52%，收4,319.94點；那斯達克指數上漲18.4點，或0.13%，收14,522.4點；費城半導體指數下跌50.25點，或1.50%，收3,295.06點。
台北股市今日開盤漲31.75點，加權股價指數以17745.69點開出，隨後高檔震盪小漲。電子股今日熄火，權值股台積電昨ADR跌1.5%，今早盤跌4元，跌幅0.6%，來到589元。鴻海來到平盤112元附近、聯發科相對強勢漲0.8%，來到963元、聯電小漲來到盤上。
盤面焦點仍是原物料族群，其中原油價格漲至32個月新高，帶動塑化族群，台聚、亞聚、台達化飆漲停，華夏漲6%。台塑、南亞、台化、台塑化漲1到3%。東聯也飆漲停。紡織也不遑多讓，新纖、力麗漲幅3到6%。東和、宏益、聚隆幾乎來到漲停。
鋼鐵族群包括新鋼、運錩、新光鋼、千興早盤衝漲停，志聯漲6%。至於航運股，長榮今日恢復正常交易，與台航、台驊、四維航一度股價創新高價，但長榮股價隨即回落，長榮早盤一度來到219元，之後紅翻黑來到205元左右。陽明也紅翻黑，來到191.5元。萬海相對強勢，大致守在盤上。其他榮運、中航、中櫃跌1到3%。