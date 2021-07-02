駐印尼代表處累計13確診　調整領務服務時間

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外交部表示，印尼疫情嚴峻，我國駐印尼代表處為確保駐處人員健康安全，每週安排快篩檢測，如果檢查結果為陽性則立即進行核酸(PCR)檢測。30日駐處接獲醫院通報，新增1名人員確診新冠肺炎(COVID-19)，目前為輕症，已進行居家隔離治療中。駐處經過疫調追蹤後，研判是受家人傳染，且駐處正在實施「分組居家辦公」，這一名確診人員與駐處其他人員並無接觸史。這是駐印尼代表處自6月以來第13名人員確診，其中1人尚在住院觀察，另外9名持續居家隔離治療，其他3名已經康復。





外交部已請駐處持續強化各項防疫措施，同時保持密切聯繫並提供有效協助。駐處也已遵循防疫標準作業程序，持續採取緊急應變計畫的相關規定，定期進行全面消毒。同時提醒同仁務必提高警覺，若有身體不適，必須立即通報採取後續處置，以有效控制疫情。





印尼疫情仍持續擴散，最近單日確診人數均超過2萬名，駐處為配合印尼政府頒布的防疫措施，將延長居家辦公至7月31日，領務服務改為每週一及週四早上8時30分至下午3時30分。訪客均應出示前一日醫療院所的快篩陰性證明。國人如有領務案件需要辦理，請隨時注意駐處對外網站相關公告(網址: https://www.roc-taiwan.org/id/index.html)。



