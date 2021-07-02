路透：Novavax證實台灣透過COVAX　訂購新冠疫苗

台灣新冠本土疫情持續，雖然近幾日的單日新增確診皆為雙位數，但陸續有零星病例在不同地區傳出，疫苗的取得也仍是人民關心的重點。有外媒今(2日)報導，美國諾瓦瓦克斯(Novavax)生技公司證實，台灣已透過COVAX疫苗分配平台，訂購該公司生產的新冠疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《路透社》報導，Novavax公司透過一封電郵聲明證實，台灣選擇透過COVAX平台取得NVX-CoV2373疫苗，而這將有助於台灣加快實施免疫計劃。

然而，報導也指出，Novavax並未提供更多細節，也沒提到疫苗配送時間。台灣衛福部長陳時中近日曾表示，政府一直有在與Novavax進行有關疫苗的洽談，但亦無提供數字或時間表方面的細節。

由於全球供應短缺，台​​灣一直努力加快自身的疫苗接種計劃，但目前在台灣約2350萬的人口中，只有約8%接受了首劑疫苗。

Novavax上個月指出，其新冠疫苗的有效性超過90%，包括在一項基於美國的大型後期臨床試驗中，對抗各種新冠變種病毒的表現，有望於2021年第3季時，在美國和其他地方申請緊急授權。