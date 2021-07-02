NBA／布克表現出色 「保羅正和年輕版Kobe打球」
明星後衛Chris Paul (保羅)本季加盟太陽和少主Devin Booker(布克)搭檔一拍即合，聯手率太陽睽違28年重返總冠軍賽，Paul的哥哥C.J. Paul談起Booker的時候盛讚，弟弟正在和年輕時候的Kobe Bryant打球。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-02 10:24:40
在Paul受肩傷或新冠肺炎困擾無法出賽時，Booker扛起得分重責，率太陽前進並等到Paul回歸，昨天西區決賽Paul轟下全場最高41分，追平個人生涯紀錄，Booker帶著鼻傷上場也貢獻次高的22分。
「我們現在看到的是Paul如果有機會和Kobe一起打球時，會發生什麼事。」C.J. Paul受訪時表示，「我覺得Booker是現在聯盟中最接近Kobe的人，我不想給他壓力，不過弟弟現在正和年輕時的Kobe一起打球，兩人心態一致，喜歡競爭。」
Booker一直將Kobe視為偶像，當年他還是菜鳥時，Kobe曾送給他一雙簽名鞋，寫著「成為傳奇」，在他締造單場70分紀錄時，也提到是Kobe激勵他永不設限，追隨偶像前行也讓不少人說過兩人很相似。