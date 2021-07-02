中職／樂天爭取復賽　請韓職啦啦隊女神出馬

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韓國職棒主場歡樂忘我的氣氛是體驗韓國文化的首要。釜山樂天巨人隊引領如此的加油風潮數載，有「亞洲最強啦啦隊女神」美名的朴騏良身高175公分，連續十年擔任韓國職棒釜山樂天巨人的女子啦啦隊長，不但出單曲，更進軍娛樂界，在韓國始終擁有高人氣。

▲韓職啦啦隊女神朴騏良(左）為樂天打氣。（圖／猿隊提供）

▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）

▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）