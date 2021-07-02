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中職／樂天爭取復賽　請韓職啦啦隊女神出馬

▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）
▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-02 10:28:08｜2021-07-02 10:41:29

Rakuten Monkeys爭取復賽，支持桃猿的Lotte Giants加油團團長趙智薰、韓職啦啦隊女神朴騏良以及三星獅加油團團長金相憲都錄製影片為Rakuten Monkeys 加油。

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韓國職棒主場歡樂忘我的氣氛是體驗韓國文化的首要。釜山樂天巨人隊引領如此的加油風潮數載，有「亞洲最強啦啦隊女神」美名的朴騏良身高175公分，連續十年擔任韓國職棒釜山樂天巨人的女子啦啦隊長，不但出單曲，更進軍娛樂界，在韓國始終擁有高人氣。

 

▲韓職啦啦隊女神朴騏良(左）為樂天打氣。（圖／取自朴騏良IG）
▲韓職啦啦隊女神朴騏良(左）為樂天打氣。（圖／猿隊提供）
▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）
▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）
趙智薰和朴騏良一身樂天桃猿的裝扮出現在鏡頭中，朴騏良很喜歡Rakuten Monkeys 的商品，而他們説：「復賽只是暫時耽擱，祝福中職和桃猿復賽一切順利，希望可以早日見面！Rakuten、Fighting！」

▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）
▲韓職啦啦隊女神朴騏良（圖／取自朴騏良IG）
 

三星獅加油團團長金相憲為桃猿祝福的影片也在今日公布，本身就是Youtuber的金相憲非常懷念來到台灣的歡樂時光，他邀請桃猿的球迷為復賽集氣「拍手」鼓勵，希望和桃猿再相見而病毒永遠不見！

趙智薰、金相憲和朴騏良為韓職加油也為台灣加油，而Rakuten Monkeys也持續為復賽作準備，繼上週20位球員線上球團會議之後，今日26位Rakuten Girls也要首度在停賽期線上合體，一起集氣復賽加油！

▲三星獅應援團團長金相憲為樂天加油。（圖／猿隊提供）
▲三星獅應援團團長金相憲為樂天加油。（圖／猿隊提供）
 

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