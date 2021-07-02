習近平揚言解決台灣問題　中民運人士：煽動國內憤青

中國共產黨7月1日百年黨慶，中國國家主席習近平在演講中揚言要解決台灣問題，引起外界高度關注。歐洲議會議員們批評中國軍事恫嚇台灣，中國民運人士魏京生則指出，習近平高調言論，其實是在煽動國內憤青。





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中國7月1日舉行盛大活動，慶祝中國共產黨成立100年，習近平發表談話時提到台灣問題，聲稱，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，也是全體中華兒女的共同願望。





《自由亞洲電台》報導，有法國學者分析，中國不會輕易對台動兵，因為「中國若攻台會有傷亡，中國人一定會不高興有傷亡，這對政權而言是危險的」。亞洲分析家新聞網主編紀伯曼(Joris Zylberman)指出，中國若是發動對台戰爭，可能有導致自我不穩定的風險，目前對台灣是經濟威脅而非軍事。





中國民運人士魏京生接受《美國之音》專訪時表示，習近平在展望未來的時候，強調中共解放台灣的決心，「實際上不是真的要對台灣怎麼樣，而是要煽動國內憤青」。





魏京生指出，中國憤青有兩種特點，一個是極端的民族主義，排斥一切外國；一個就是我們要解放台灣。魏京生表示中共從來不掩飾對台灣的野心，「但實際上他們明白，現在要打台灣的話，問題會很大。一個是美國和日本可能會支援台灣，打不下來。一個就是即使打下來了，你沒法治理台灣。第三個他們也明白，國內形勢不穩，黨內形勢不穩。在這個時候他怎麼敢發動對外戰爭呢？所以習近平的解放台灣是對內鼓舞老百姓、憤青的士氣，讓他們支持當局。」魏京生指出，這是為了國內政治的手法。





習近平在提到外交時，語氣尤其硬調，諸如「飽受欺凌時代一去不復返」、「必將碰得頭破血流」、「任何想把中國人民同中國共產黨分割、對立起來的企圖，都不會得逞」等。有外界分析，北京不斷指控美國西方國家試圖遏止中國崛起，習近平強硬的講話明顯是把矛頭對向美國華府及其盟國。





但魏京生認為，與其說是將矛頭對準國外，更應該說是為了國內政治服務，說給國內人聽的。魏京生表示，「對外呢，他已經搞得一塌糊塗了，戰狼外交已經搞得共產黨在全世界已經找不到多少朋友了。前一段時間講要在國際上宣傳可愛的形象，但實際上自己又放不下戰狼外交。因為戰狼外交主要不是對外的，是對內的。」指出北京當局靠著對外強硬態度，來吸引憤青支持。





魏京生表示習近平的意圖是樹立一個偉大領袖形象，但他模仿毛澤東，可能只能在少數憤青、憤老裡頭獲得一些讚賞。而習近平重新加強煽動民族主義，「說明在政治上在理論上徹底破產了，沒有多少人再信共產主義了」。魏京生指出這次習近平主要宣傳的是民族主義，就是極端民族主義的所謂愛國主義。





《美國之音》報導指出，儘管在習近平經過8年鐵腕執政已經成為毛澤東以來最具權勢領導人，但在習近平治理下，中國國際聲譽近年來不斷下跌，在國際事務上越來越孤立。皮尤研究中心（Pew Research Service）近日調查發現，北美、歐洲和部份亞洲國家的大多數民眾對中國的觀感持續普遍負面，而對習近平的信心則跌到歷史新低。



