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英外相稱不會逃避對港人責任　中國：暴露不良用心

▲港區國安法實施滿一年，英國外相拉布日前在推特譴責北京持續違反「中英聯合聲明」，並強調英國不會逃避對港人歷史責任。中國駐英使館透過聲明指拉布暴露「不良用心」。拉布資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲港區國安法實施滿一年，英國外相拉布日前在推特譴責北京持續違反「中英聯合聲明」，並強調英國不會逃避對港人歷史責任。中國駐英使館透過聲明指拉布暴露「不良用心」。拉布資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-02 10:40:32

（中央社記者繆宗翰北京2日電）港區國安法實施滿一年，英國外相拉布日前在推特譴責北京持續違反「中英聯合聲明」，並強調英國不會逃避對港人歷史責任。中國駐英使館今天透過聲明指拉布暴露「不良用心」。

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中國駐英國大使館官網今天以發言人應詢的名義發表聲明，指控拉布（Dominic Raab）「罔顧事實、顛倒是非，蓄意詆毀香港國安法，這是對中國內政的粗暴干涉，也是對國際關係基本準則的踐踏。中方強烈不滿，堅決反對。」

聲明又說，英方無視國安法推動香港「由亂及治」的事實，一再惡意抹黑，「這只能進一步暴露推特炮製者的不良用心。」

聲明最後重申，「香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。英方對香港的殖民統治早已結束，無權利用任何藉口干預香港事務。中方再次敦促英方尊重事實，停止插手香港事務，停止干涉中國內政，避免在錯誤道路上越走越遠。」

拉布6月30日在社群平台推特（Twitter）發文表示，港區國安法實施滿一年，「我們看到這項立法被用來系統性打壓權利與自由，而非保護公共安全。北京這些行動持續違反『中英聯合聲明』。」

他並強調，「香港的繁榮和生活方式，有賴於對基本自由與法治的尊重，英國不會對香港置若罔聞，也不會逃避我們對香港人的歷史責任。」（編輯：翟思嘉）1100702

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