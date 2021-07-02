歐德傢俱7月防疫限時預購　現金放送無上限

新冠肺炎疫情持續延燒，全台三級警戒尚未解封，歐德集團深知消費者防疫宅在家諸多不便及家庭經濟多少受到影響。為回饋消費者即日起至7/31止，推出「防疫限時預購，現金放送無上限」優惠活動，透過預購方式享現金回饋，待疫情緩解再裝修，歐德利挺防疫，讓利給消費者，有裝修計畫的消費者可把握這波優惠，只要透過視訊簽約，零接觸也能輕鬆完成家的夢想。





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▲歐德門市推出「參觀預約制」，預約參觀日期及時段，有效掌控人數，多重保護讓消費者安心體驗，防疫做到位。（圖／資料照片）

× ▲歐德門市推出「參觀預約制」，預約參觀日期及時段，有效掌控人數，多重保護讓消費者安心體驗，防疫做到位。（圖／資料照片）

居家辦公、線上學習成為了日常生活的一部分，許多人趁著疫情宅在家期間，開始檢視自己的居住環境。疫情期間減少人群接觸，很多生活日常也被迫暫停、打亂了原定計畫，歐德集團讓消費者防疫安心購，即日起至2021/7/31止，推出「預購現金大放送優惠」專案:只要預簽20萬並預付4萬，即加送現金8000元，預簽40萬並預付8萬，即送現金16000元，預簽60萬並預付12萬，即送現金24000元以此類推；另透過視訊簽約還加贈Apple MagSafe充電器讓您帶回家，2021/10/3前未設計規劃看圖還可全額退費，歐德集團「利」挺消費者，讓您安心宅在家也能輕鬆成就夢想宅。





▲歐德集團防疫特惠限定7月預購，現金大放送。（圖／資料照片）

× ▲歐德集團防疫特惠限定7月預購，現金大放送。（圖／資料照片）

首推「健康綠建材」的台灣家居業領導品牌-歐德集團，推行一系列防疫措施，除了每天加強員工自我管理外，提供消費者安全無虞的參觀環境，推出門市參觀預約制，消費者可向全台各門市預約參觀日期及時段，有效掌控人數避免過多接觸。並提供防疫面罩及防疫手套、洽談桌使用隔板，多重保護讓消費者安心體驗，防疫做到位，讓消費者安心再談交易。不想出門的客戶可透過網路預約，視訊介紹。歐德集團疫情期間持續嚴格把關，與消費者共同攜手度過防疫時刻。



