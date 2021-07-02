環南市場爆41人確診 北市府：停市3天清消、篩檢找黑數
北市環南市場爆發新一波群聚疫情，共有41人PCR檢測陽性。北市府今（2）日表示，環南市場將停市3天，進行清理消毒，並將繼續執行PCR篩檢任務，找出潛藏黑數。
記者呂炯昌／台北報導
2021-07-02 11:16:09
台北市長柯文哲表示，在萬華阿公店引發社區感染後，當時就預料大規模感染後會引發比較小的社區感染，批發市場就是當時預料中會發生；北市批發市場的特性是人數多，成員複雜，來自全台各地、流動率高。在第一次快篩後，他就下令焦土戰術，全部打疫苗，北市府已為1.4萬大型批發市場工作者接種疫苗，預期在一週後陸續產生抗體，預防擴大感染風險，傳染到其他社區。
北市府表示，於7月1日起，針對環南市場等大型批發市場進行大規模PCR檢測，篩檢總數約7500人，其中環南市場有41位陽性。目前確診者已移置到加強版防疫旅館，8點起北市環保局開始清消，將至少3天靜置處理。本次篩檢與之前對象不完全相同，除攤商外，尚有搬運工、捆工等市場外圍工作者，北市市場擴大篩檢篩出感染黑數，讓清零計畫更往前一步。
柯文哲表示，萬華地區正處於前波大流行下的延續發展，會繼續擴大篩檢找出社區黑數；他也請市民不用恐慌，從篩檢結果來看，北農狀況已經穩定、人數相對少。北市也將繼續執行PCR篩檢任務，找出潛藏黑數。
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