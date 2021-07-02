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NBA／狀元領銜對打美國男籃　新人王、勇士榜眼未入選

▲「球三弟」LaMelo Ball為本季NBA新人王，不過和勇士榜眼中鋒James Wiseman都未入選「靶子隊」，無緣和美國男籃正選12人對練。（圖／美聯社／達志影像）
▲「球三弟」LaMelo Ball為本季NBA新人王，不過和勇士榜眼中鋒James Wiseman都未入選「靶子隊」，無緣和美國男籃正選12人對練。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-02 10:57:42｜2021-07-02 10:58:53

本屆出征東京奧運的美國男籃夢幻隊12人名單已出爐，美國媒體今(2)日透露陪同訓練的年輕小隊名單，由NBA狀元Anthony Edwards領銜，不過本季最佳新秀「球三弟」LaMelo Ball和勇士榜眼中鋒James Wiseman都無緣入選。

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據《The Athletic》知名記者Shams Charania指出，共有17名年輕球員入選，包含灰狼狀元Edwards、熱火「英雄哥」Tyler Herro、Saddiq Bey、Miles Bridges、Darius Garland、Tyrese Haliburton、John Jenkins、Keldon Johnson、Josh Magette、Dakota Mathias、Immanuel Quickly、Naz Reid、Cam Reynolds、Isaiah Stewart、Obi Toppin、PJ Washington、Patrick Williams。

這17名選手都相當年輕，除了擔任美國男籃的練習對象外，更有可能因為老大哥們突然出現傷病或私人因素退隊頂替上去，不少年輕球員都希望有這次機會表現自己。

值得一提的是，名單內沒有本季新人王Ball和Wiseman，兩人季中都遭遇傷病問題，前者因手腕傷缺席21場比賽後於季末回歸，而Wiseman季中遭遇右膝半月板撕裂直接整季報銷，恐因考量傷勢未進入名單。

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