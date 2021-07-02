藍轟「戰貓口罩」威權　綠委不解：是與中國戰狼外交對比

衛福部長陳時中1日於疫情記者會中，戴上印有台灣與美國國旗的「戰貓口罩」，向美國捐贈疫苗等協助表達感謝，民進黨立委吳思瑤、蘇巧慧、邱議瑩等人也都紛紛PO出自己的「戰貓口罩」響應，也有不少網友紛紛表示相當可愛，並詢問購買管道，不過，國民黨立委陳玉珍等人卻認為，這是威權復辟，也是對駐美大使蕭美琴的偶像崇拜，引發討論。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政今（2）日受訪不解表示，「戰貓」是要與中國「戰狼外交」凶狠的形象做對比，代表台灣在國際社會是溫和的，大家也都很感謝蕭美琴，但不懂為什麼扯到威權復辟。

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針對國民黨立委費鴻泰稱口罩代表「台灣是美國的寵物？有損國格」；陳玉珍稱「戰貓就是搞偶像崇拜，是威權復辟」，吳思瑤透露，這是民間廠商為感念美國捐贈莫德納疫苗，以及感謝自詡發揮戰貓精神的蕭美琴，因而特別設計的「台灣戰貓口罩」，她說，把善意解讀為乞丐的國民黨，上下一致思想扭曲，簡直到了匪夷所思的地步，「眼睛的構造是一樣的，看到的東西大不同，是善是惡，存乎一心」。

▲駐美大使蕭美琴也戴上「戰貓口罩」，表達對美國的感謝。（圖／翻攝蕭美琴臉書）

劉世芳說，陳時中戴上戰貓口罩引起迴響，很多支持者打電話到她的服務處想要口罩。這主要是陳時中對外表達，對美國的感謝，同時也感謝我們的外交人員在第一線努力。

劉世芳說，其實「戰貓」不是個人崇拜，源起是因為喜歡貓的蕭美琴曾說過，中國目前是用「戰狼」姿態威脅國際民主社會，台灣雖然是小國家，但會發揮戰鬥力，像「戰貓」一樣，這是非常正面的表述。

羅致政也說，完全沒辦法理解，把可愛口罩扯到偶像崇拜、威權復辟，這口罩是廠商製作要送給美國友人的，中國現在是戰狼外交，「戰狼」代表凶狠爆利，「戰貓」在西方或台灣都是溫馴可愛的形象，這更加顯現中國在國際社會惡劣形象，而台灣是溫馴討人喜歡的形象，對比很強烈。

羅致政也說，因為口罩是要在美國使用，美國國旗放大，美國人當然比較熟悉，這對台灣形象都是正面的，國民黨黨不要為反對而反對扯太遠。