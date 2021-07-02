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環南市場爆群聚　柯文哲：以「焦土戰術」找出感染源

▲針對環南市場疫情，台北市長柯文哲（中）今（2）召開記者會說明。（圖／擷取自指揮中心直播訊號）
▲針對環南市場疫情，台北市長柯文哲（中）今（2）召開記者會說明。（圖／擷取自指揮中心直播訊號）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-02 12:09:17｜2021-07-02 12:13:30

台北市環南批發市場今（2）天驚傳有41人PCR篩檢陽性確診，指揮中心今也前往環南市場召開記者會，同時台北市長柯文哲、副市場黃珊珊也到場。柯文哲今表示，原先就預期萬華還有其他感染，因此計畫就是要先做快篩，再施打疫苗，最後PCR檢驗，以「焦土戰術」把感染源「撈」出來，目前也會針對周邊居民進行篩檢，都依照作戰計畫進行。

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柯文哲表示，在萬華的感染之前就有2000多人的感染，本來就預期除了社區之外，還有其他的感染，所以原先的戰略規劃，就是先做快篩，再大規模施打疫苗，最後PCR檢驗；其中，在施打疫苗部分，截至昨日為止在北市果菜批發市場、環南、漁產、畜產等市場，共施打1.4萬人，包含攤商、周邊工作人員以及施工人員都一併施打，今日也會繼續再打。

柯文哲指出，昨日也找了三大「集團軍」，榮總、亞東以及聯合醫院，在萬大、濱江以及環南市場進行大規模PCR檢測，因為雖然疫苗有施打下去，彈藥發揮作用仍要等14日，預期其中還會再有其他感染，為防止疫情擴散到北市其他區域，進行大規模採檢把感染源找出來，就目前來說，仍是按照原定作戰計畫進行；而在昨日篩檢後，今日要完成疫調，明日要開始隔離作業。

柯文哲稱，經過快篩、打疫苗、PCR檢驗等三輪大規模「掃」過後，希望可以把萬華地區的疫情都控制下來；目前也已與中央成立聯合指揮所，不僅在環南，在濱江也有，目前就看兩邊怎麼「情報交換」；至於環南市場，目前先停市3日，而果菜市場則按照採檢結果決定。

至於其他市場的採檢結果，柯文哲說，一市、二市的陽性不多，頂多幾例，但在環南檢驗陽性者也不全是攤商，也有周邊的捆工等作業人員，因此周邊居民可能還要再篩一遍；由於果菜市場的成員複雜，流動性太高，因此就是希望用上述的「焦土戰術」，利用快篩、打疫苗、PCR這樣把感染源「撈」出來。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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