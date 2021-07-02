環南市場爆群聚　柯文哲：以「焦土戰術」找出感染源

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柯文哲指出，昨日也找了三大「集團軍」，榮總、亞東以及聯合醫院，在萬大、濱江以及環南市場進行大規模PCR檢測，因為雖然疫苗有施打下去，彈藥發揮作用仍要等14日，預期其中還會再有其他感染，為防止疫情擴散到北市其他區域，進行大規模採檢把感染源找出來，就目前來說，仍是按照原定作戰計畫進行；而在昨日篩檢後，今日要完成疫調，明日要開始隔離作業。
柯文哲稱，經過快篩、打疫苗、PCR檢驗等三輪大規模「掃」過後，希望可以把萬華地區的疫情都控制下來；目前也已與中央成立聯合指揮所，不僅在環南，在濱江也有，目前就看兩邊怎麼「情報交換」；至於環南市場，目前先停市3日，而果菜市場則按照採檢結果決定。
至於其他市場的採檢結果，柯文哲說，一市、二市的陽性不多，頂多幾例，但在環南檢驗陽性者也不全是攤商，也有周邊的捆工等作業人員，因此周邊居民可能還要再篩一遍；由於果菜市場的成員複雜，流動性太高，因此就是希望用上述的「焦土戰術」，利用快篩、打疫苗、PCR這樣把感染源「撈」出來。
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