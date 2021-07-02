今增15例死亡個案！愛爾蘭籍男路倒猝死　死後採檢確診

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的死亡個案序號9，為40多歲女性，是昨日彰化防疫旅館火警不幸過世的外籍看護，曾接觸其他確診病患，6月8日因為呼吸困難、發燒、腹瀉等關係，經過採檢確診 有先到居檢所住2日，後來症狀變化而住院，住院一開始Ct值17，後來有降到32.5，又住了超過17日，符合解隔離條件，於6月29日改住防疫旅館，不幸隔天就遭遇火警就過世，死亡後採檢PCR陽性，Ct值為29，看起來是還在陰陰陽陽階段，不過有過Ct值32.5，隔離時間也足夠，住在防疫旅館時應不具傳染力。
羅一鈞表示，死亡個案序號15是50多歲的愛爾蘭籍男子，先前在跑步當中，被發現不適路倒而過世，他有高血壓、高血脂病史，有固定就醫拿藥，6月21日開始，有自覺喉嚨不適，當時有朋友建議採檢，但他並未去篩檢，26日就發生路倒急救送醫已沒有生命跡象，後來過世，目前正在進行司法相驗，請法醫做死因相關研判，死因不確定與新冠肺炎有關，該案死後採檢為Ct值33，死後PCR陽性。
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