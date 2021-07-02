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今增15例死亡個案！愛爾蘭籍男路倒猝死　死後採檢確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（2）出席記者會，說明今日新增死亡個案情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（2）出席記者會，說明今日新增死亡個案情形。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-02 15:01:51｜2021-07-02 15:11:26

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布，國內新增57例本土COVID-19確定病例，另確診個案中新增15例死亡；今日新增的死亡個案中，包含先前媒體曾報導過的愛爾蘭籍男子，他有高血壓等病史，日前跑步不適路倒，送醫即已沒生命跡象，死後採檢為PCR陽性。

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指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。

▲中央流行疫情指揮中心今（2)日公布新增15例死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（2)日公布新增15例死亡新冠肺炎確診個案。（圖／指揮中心提供）
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今日新增的死亡個案序號9，為40多歲女性，是昨日彰化防疫旅館火警不幸過世的外籍看護，曾接觸其他確診病患，6月8日因為呼吸困難、發燒、腹瀉等關係，經過採檢確診 有先到居檢所住2日，後來症狀變化而住院，住院一開始Ct值17，後來有降到32.5，又住了超過17日，符合解隔離條件，於6月29日改住防疫旅館，不幸隔天就遭遇火警就過世，死亡後採檢PCR陽性，Ct值為29，看起來是還在陰陰陽陽階段，不過有過Ct值32.5，隔離時間也足夠，住在防疫旅館時應不具傳染力。

羅一鈞表示，死亡個案序號15是50多歲的愛爾蘭籍男子，先前在跑步當中，被發現不適路倒而過世，他有高血壓、高血脂病史，有固定就醫拿藥，6月21日開始，有自覺喉嚨不適，當時有朋友建議採檢，但他並未去篩檢，26日就發生路倒急救送醫已沒有生命跡象，後來過世，目前正在進行司法相驗，請法醫做死因相關研判，死因不確定與新冠肺炎有關，該案死後採檢為Ct值33，死後PCR陽性。

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月2日確診13682例。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計5月15日至7月2日確診13682例。(圖／NOWnews製表)
 

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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