外媒曝光採購BNT最新進度 郭台銘：妨害取得疫苗時程
針對近期外媒透露鴻海創辦人郭台銘購買疫苗進度，郭台銘辦公室今（4）日發布聲明稱，媒體轉載一些國際媒體受不知消息來源、又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程。
記者賴志昶／台北報導
2021-07-04 09:29:11
郭台銘辦公室完整聲明如下：郭台銘先生今日上山祭拜胞弟郭台成，為避免記者朋友上山辛苦及群聚，書面表示以下意見「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了！」郭台銘先生今日祭拜行程不會發表看法！
根據路透社2日報導，針對我國兩大企業共洽購1000萬劑疫苗，郭台銘與台積電分別與BNT簽署初步協議，不過目前仍需協商進一步細節，合約才能完全定案。
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