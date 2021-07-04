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外媒曝光採購BNT最新進度　郭台銘：妨害取得疫苗時程

▲總統蔡英文日前於府內與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面，眾人對民間採購疫苗有高度共識。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文日前於府內與鴻海創辦人郭台銘、台積電董事長劉德音會面，眾人對民間採購疫苗有高度共識。（圖／總統府提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-07-04 09:29:11

針對近期外媒透露鴻海創辦人郭台銘購買疫苗進度，郭台銘辦公室今（4）日發布聲明稱，媒體轉載一些國際媒體受不知消息來源、又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導，反而可能妨害台灣取得疫苗的時程。

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郭台銘辦公室完整聲明如下：郭台銘先生今日上山祭拜胞弟郭台成，為避免記者朋友上山辛苦及群聚，書面表示以下意見「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體受不知消息來源，又無法證實、複雜化採購內情的臆測報導、反而可能妨害台灣取得疫苗的時程，大家別上當了！」郭台銘先生今日祭拜行程不會發表看法！

根據路透社2日報導，針對我國兩大企業共洽購1000萬劑疫苗，郭台銘與台積電分別與BNT簽署初步協議，不過目前仍需協商進一步細節，合約才能完全定案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您準備好了在7月12日解除三級警戒了嗎？

是，個人防疫做好做足就不怕
否，無法打疫苗怎麼解封
20%80%
2021-07-04-2021-07-07

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
83.96%16.04%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
88.81%11.19%
2021-06-30-2021-07-04
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

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