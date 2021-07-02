三級警戒未解封　民眾黨團：中選會應速做出公投延期決定

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立委邱臣遠表示，四位公投領銜人近日公開發表聲明，要求中選會本週做出公投是否延期的最後決定，民眾黨團亦認為，在疫情嚴峻和公投議題無法有效討論和宣傳的情況下，中央流行疫情指揮中心和中選會應適度延期辦理公投。不過本次公投議題包括萊豬與藻礁等題目，均具有時效性，也不宜延長過久，因此我們要求這次公投務必要在兼顧防疫安全、保障民權及依法行政等3大原則下進行公投。
邱臣遠指出，由於《公投法》第23條之規定：「公民投票日定於八月第四個星期六」、「每兩年舉辦一次」僵化，《公職人員選舉罷免法》第66條適用與否又有爭議，因此針對公投延期舉辦，如果有修法必要，他認同時代力量黨團陳椒華委員的倡議，召開臨時會，提出《公投法》相關修法，以解決法律適用的問題。
不過依據《憲法》第69條規定，召開臨時會必須由總統咨請或立法委員四分之一以上之請求；另依據《立法院組織法》第6條第二項規定：「停開院會期間，遇重大事項發生時，經立法委員四分之一以上之請求，得恢復開會。」也就是必須要有29位立法委員連署才能成案召開臨時會。因此，民眾黨呼籲國民黨黨團一起參與連署，召開臨時會，完成公投延期的法規處理，以兼顧當前防疫的要求和公民表決權利。
立委張其祿表示，因應疫情嚴峻，為求公民討論可以真正展開，所以民眾黨團提出公投延期的訴求。作為民眾黨公投小組的召集人，他也就既定法規研究過，投票日若遇不可抗力事件，除了依據總統發布緊急命令的方式外，也能依照《公職人員選舉罷免法》第66條進行延期，且有相關執行子法可準用於公投程序。
張其祿委員認為，若要修與公投相關的法律，必須思考不在籍投票的問題，《公投法》第25條早已明文可不在籍投票，但仍需另以法律訂定實施方法。長久以來，中選會一直遲遲未有動作，如今考量疫情，推動不在籍投票法立法正當其時，更應加速作業。
民眾黨團認為，公投是直接民意的展現，過程中也需讓國人充分討論、了解議題，進而做出決定，面臨嚴峻的疫情，中選會應儘早做出公投延期的相關準備，才能讓民眾安心投票。
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