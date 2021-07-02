陳零九確診後聲音狀態曝光！驚喜合唱「五堅情」的他

歌手陳零九6月時宣布確診，經過治療後，已經於上個月16日回到家中，雖然他現在還在居家防疫期間，但不忘時常開直播與粉絲互動。在昨（1）日晚甚至上傳了與邱鋒澤一起合唱的影片，聲音狀態也跟著公開。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳零九在IG、YouTube頻道上傳了與「五堅情」成員邱鋒澤，一起翻唱動力火車新歌《我很好騙》的影片，在貼文中他寫道：「再遠，也還是可以一起唱。」演唱的影片只有短短的59秒，兩人悅耳的歌聲讓人意猶未盡。而這支歌曲影片，也是陳零九確診後首次開金口演唱，可以聽出嗓音與先前沒有絲毫變化。

▲▼陳零九（上、下圖左）與邱鋒澤一起翻唱動力火車的歌曲《我很好騙》。（圖／翻攝陳零九IG）

邱鋒澤日前自我居家隔離並經過檢測為陰性後，暫時返回家鄉新加坡，所以陳零九、邱鋒澤此次合唱，是以線上合作的方式進行，邱鋒澤同樣也在IG上傳合唱影片，並寫道：「就算遠距離也能一起唱，Back together。」