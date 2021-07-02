公投延期與否？羅致政：人事時地物都要考慮配套

中選會今（2）日下午將研議，原訂8月28日舉行的公投是否延期。立法院民進黨團今日早上召開記者會被問及此事，黨團書記長羅致政說，民進黨團尊重中選會決議，但要提醒現在各界皆在討論「時」，但人、事、┬地、物能否最好因應，也都要通盤考量，如果沒有辦法有完整配套，那該延就要延。

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羅致政說，中選會是獨立機關，會基於專業必要考量做出公投是否延期的決定，黨團尊重。他也說，但是黨團要提醒，中選會角色是要確保選務工作能順利、公平、公正舉辦，現在因為疫情，會衝擊到選務工作，中選會要想清楚人、事、時、地、物，現在多半只有討論時間，但其他面向也會影響。

羅致政說，以人來說，因為疫情需要，一定要增加選務人員，包括量體溫、噴酒精，甚至動線引導等，人力有沒有辦法負荷，甚至有些本來的工作人員可能會擔憂，故拒絕參與選務相關工作，這都需要考量。

羅致政接著說，因應疫情投票流程也會不太一樣，過去可能就是領選票、投票，這次增加量體溫、檢查口罩有沒有帶、噴酒精等，又比方說蓋完章，印泥等要不要再噴一次酒精，動線要怎麼重新規劃，這都增加困難。

羅致政也說，場地也是問題，過去投票所很多選在社區活動中心、里辦公室、住宅社區或公廟，這次會不會有困難，中選會要有配套，物資不會只有一般過去選舉物資，還要有防疫物資，如果這些沒辦法做好因應，該延就延。

黨團幹事長劉世芳也說，要完成公民投票，所有選舉不是只有投票當天，因為如果確定公告之後，正反兩方就要有正反意見攻防，現在已經來不及。

民進黨立委陳亭妃則說，相信是否要延期，還是有沒有在什麼時候公投，基本上對於民進黨來說，就是在疫情之後再全力思考這個部分。她說，相信只要是能夠讓人民取回信心，任何公投都要正面以對，而且要讓人民知道，到底政府目前的施政成績在哪裡，但是現在的關卡還是在疫情、防疫。

民進黨立委許智傑說，疫情期間選舉的確很容易造成群聚和疫情的擴散，印度疫情再起也是因為選舉導致，他個人希望公投可以延後，避免因為政治而影響台灣防疫得不償失。