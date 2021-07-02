屏東第二波大量疫苗施打今首日開打

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縣府這一梯次共分配到21700劑，施打莫德納疫苗，主要施打對象是71、72歲及原住民61、62歲的長者，依村里別分流分批施打，由村里長及村里幹事通知。但昨日開始從坊間傳回可能施打人數會更高於第一波，因此，在主要速打站都緊急調置帳蓬、椅子等必要設備，以因應長者在開打之際的人潮。
縣府表示，一早的晴空萬里，讓很多習慣早起的長者很早就抵達施打站，8點開打的時間還沒到，各施打站幾乎都是已滿滿的人，屏東市位於縣立體育館的大型施打站更是出現排隊長龍，步行、自行騎開車、搭乘免費接駁車的人不斷湧入，在場的社工、長照、交通服務人員、志工及員警都在協助保持社交距離。
因此，縣府決定啟動預擬的應變模式，也就是將中、大型施打站的施打時間從二天延長到三天，包括：屏東市、長治、里港、萬丹、內埔、潮州、東港、佳冬、新園、枋寮，也就是原訂到7月2、3日，改為7月2、3、4日，其餘在各鄉衛生所的施打站按原計劃施打二天，請村里長及村里幹事緊急通知長者延後施打時間，以疏散人潮。
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