趙正平嫌300元便當「很一般」　網看菜色戰翻了

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趙正平PO出的燒臘便當照片，有油雞、燒肉等多種肉品，還有高麗菜、土豆等菜類，他在配文寫下：「外送來的時候看到就這樣？我以為價錢比較貴食材應該不錯，包裝也應該還行，但是...就這樣？」吃了之後表示味道很一般，也沒特別好吃。
傻眼的趙正平忍不住問網友：「大家憑良心說，這個應該要多少錢啊？」不少人覺得太貴，「300 CP值在哪？」「寧願叫一鴨三吃，差沒多少整隻鴨」、「這300太浮誇了」、「感覺跟一般燒臘便當差不多菜色」、「150可接受」、「我給350」、「最多180極限，除非肉特殊」、「跟餐廳一樣，吃裝潢跟優越感的」！
但也有一票人看法不同，女星王俐人認為，至少肉類多樣，且現在食材價格偏高，外送便當對店家又不划算，「感覺還ok」，網友也說：「菜色很豐富啊」、「7種肉...平均一種肉算你30，這樣就210了，菜+飯+外送費90，這樣300似乎合理」、「因為燒臘很多，100元的（便當）沒幾片」、「外送的話還算合理」，意外引起熱議。（編輯：楊穎軒）
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