長榮恢復交易午盤跌逾3%　陽明重摔、萬海紅翻黑

美股昨（1）日小漲，台北股市今（2）日開高震盪，早盤最高來到17795點，盤中一度來到盤下，但隨後拉抬到盤上。而電子股先休後攻，盤面焦點都在原物料族群，像是塑化、紡織與鋼鐵。而航運股今走弱但量增，其中長榮恢復正常交易，早盤創高來到219元後卻翻黑，午盤幾乎來到最低點204.5元。
記者許家禎／台北報導
2021-07-02 12:02:37｜2021-07-02 12:07:26
台北股市今日開盤漲31.75點，加權股價指數以17745.69點開出，盤中一度來到盤下，之後拉抬到盤上震盪。權值股熄火，台積電午盤跌0.6%，來到589元。但其他龍頭股如聯電、日月光漲逾1%相對強勢，友達、群創午盤則漲2到3%。
盤面焦點幾乎都是原物料族群，其中塑化的台聚家族中，包括台聚、華夏、亞聚、台達化早盤都曾飆上漲停，但隨後漲幅縮小，華夏甚至由紅翻黑。紡織股也不遑多讓，東和、宏益早盤來到漲停，但中午逐漸變盤，不是在平盤附近就是來到盤下，聚隆則是漲幅縮小變成只漲5%。鋼鐵中，千興、新光鋼、新鋼、運錩午盤漲停鎖住。
至於航運族群資金比重占近4成，高過電子族群，尤其長榮恢復正常交易、股價創高量增，早盤創高來到219元後不久又翻黑，午盤幾乎來到最低點204.5元，跌幅3%多。至於陽明今跌多，午盤跌3%，來到190元。至於萬海午盤前最為強勢，但11點過後下挫，午盤跌2%，來到328.5元。