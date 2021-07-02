名家論壇》黃創夏／聽黨話、跟黨走、感黨恩？

我是廣告 請繼續往下閱讀
聽黨話、跟黨走、感黨恩？
在那個古老封建的前現代體制當中，只有卑躬屈膝向權勢臣服，才是最高的道德標準、政治正確！
但是，請不要太急著譏諷對面那個古老封建的文化，有些劣根性的文化基因，要透過環境改變而演化，甚至滅絕，真的沒有那麼快！
「要不是陳時中，哪有過去一年多的好日子！」、「有疫苗給你打，還挑三揀四，先是嫌AZ不好，現在又罵政府疫苗不夠！」、「就算民進黨做得不夠好，不然餒，難道要請國民黨再回來？」、「你們這些台灣鯛又‧‧‧」
這些語言，不也是在鼓吹要對政黨感恩戴德、要政治正確，不要歪樓的恫嚇喊話和情緒勒索與政治攻擊！
當然，台灣還是比對岸那個封建古老又自大的體制進步太多了，「聽黨話、跟黨走、感黨恩」這種政治劣根性，台灣的領導者如蔡英文並沒有如此傲慢，她在最近頻頻主動出來和證嚴上人溝通、協助郭台銘和台積電，以及常常設法撫慰民心、和在野黨地方首長，如侯友宜溝通，算得上是努力實踐她的「謙卑、謙卑、再謙卑」的承諾。
但是，那些跟隨著「中央圖房」的「側翼部隊」可就是另一種嘴臉了，看看這些綠衛兵、再看看那些紅小兵、還有那些韓流散兵游勇、甚至是白粉軍團、或者是黃衣喇叭，令人感嘆：意識形態或許天淵之別，骨子裡的那種奴性，還真是亙古常存！
想想過去的國民黨「一起走過從前」、「感恩的心」；陳水扁貪腐案出事之後的民進黨的政治訴求：「台灣不能走回頭路」、「沒有民進黨就沒有今天的民主」，不都是同樣的「沒有某某黨，就沒有新台灣」！
這種自居是「被統治者」的奴性，就會忘記了自己才是國家的主人，任何官員和政府組織，都只是人民的奴僕！
當政府體制高喊「為人民服務」這種鬼話，根本就是本末倒置，爾祿爾俸，民脂民膏，拿納稅人付的薪水，替納稅人好好辦事，天經地義，是本分！
回顧台灣在一九八○年代起，人民終於自覺，想要擺脫那個由「軍隊」和「警總」宰制的威權國家，血淚與汗水交織中，台灣成功完成了一次「寧靜革命」，人民的力量，自己建立起屬於自己的國家。
但這個第一階段民主建國運動，從一九九四年第一次省市長大選就變調了，在「救世主」政治明星的期待中，台灣人民放棄了民主建國時期的「自信與自救」，對政治力量變成了「自動繳械」，選民成了被「政治板塊」綁架的肉票，一次又一次的制度變革，都放任政治力為所欲為。
所以，那一種「聽黨話、跟黨走、感黨恩」之威權時代的殘存奴性，台灣人民總是可以一次又一次地看到各種顏色的側翼醜態，令人作嘔！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com