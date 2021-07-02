P聯盟／選秀名單出爐共50人 熱門大物謝亞軒、陳又瑋
P. LEAGUE+ 今(2)日公佈2021年新人選秀會名單，總計66人報名，50人符合資格，其中亞洲盃資格賽國手謝亞軒、藍少甫、臺灣師大陳又瑋為狀元熱門人選，而選秀會原定日撞期WSBL選秀，將改於22日進行。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-02 12:18:58
PLG原訂於7月21日進行聯盟史上首次新人選秀會，但在得知WSBL也將於同一天進行選秀之後，PLG決定將選秀日期順延至22日，希望籃壇21日的焦點都能集中在女籃，這是PLG對女籃的尊重，也感謝女籃今年在奧運3對3資格賽的努力以及長期對臺灣籃壇的付出。
這次符合資格的50人，共計本土45人、華裔3人及外籍生2人。在位置上以後衛27人最多，前鋒19人及中鋒4人。至於學校方面，國立體大最多6人報名，其次為健行科大5人，再來是政大、高雄師大各4人。年紀方面，最年長為26歲、最年輕為21歲。
本次選秀名單頗具話題，今年亞洲盃資格賽國手謝亞軒、藍少甫入列，109學年度UBA冠軍政大的洪楷傑、聶歐瑪、王振原及曾于豪也報名參加。另外，健行科大的朱雲豪、臺灣師大的陳又瑋等UBA好手也名列其中，相信絕對都是選秀會上的一時之選。
值得注意的是名單中也不乏名門之後，中華隊傳奇射手東方介德的兒子東方譯慷，旅美之後雖改攻學業並進入台積電工作，但仍難忘懷對籃球的熱情，這次下定決心報名PLG新人選秀希望再次一圓籃球夢。