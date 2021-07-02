林昶佐現身環南嗆柯P？陳時中也怒了：爭吵、爭執無意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，不僅遭到環南市場自治會會長林勝東打臉，林強調，林昶佐才是疫情爆發以來，沒有關心環南的人，今天卻現身吐槽柯文哲，柯文哲也解釋，先前沒有做大規模PCR篩檢是因爲有很多面向，要找來北榮、亞東，還有聯合醫院協助，光在聯絡安排上面其實就要好幾天的時間，柯文哲強調，大規模PCR篩檢不是明天要做，今天準備就好，聯絡、備場地，要做到11000個人的篩檢，比你們想像的困難，光造冊就造冊了很久。
就連指揮官陳時中也忍不住緩頰，他提到篩檢發覺病例，就是要面對問題，對於林昶佐怒嗆柯文哲，陳時中表示：「爭吵、爭執毫無意義，要處理問題才是最重要，疫情就這麼困難了，病毒就是這麼狡猾，沒有嘴巴一句話它就停下來了，好不容易昨天篩檢出來了，就要把問題處理掉」。
陳時中語氣帶有些激動地表示，隨著整個調查變化、病例產生、傳播路線不同，當然要一直擬定新的計畫因應，所以才會這兩天成立聯合指揮中心，希望擬定戰略、不斷突破，對於現場唇槍舌戰，陳時中在記者會最後，忍不住用台語對著鏡頭喊話：「我拜託大家，現在是齊心抗疫，好好做，把這波擋下，這樣就贏了！拜託！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。