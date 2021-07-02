郭書瑤女上男下「逆襲強吻」　蔡凡熙獻出第1次：很衝擊

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蔡凡熙曾在《通靈少女》中低頭吻郭書瑤，在《再說一次我願意》卻恰好相反，蔡凡熙被瑤瑤掰頭強吻，原來這橋段是瑤瑤和導演刻意隱瞞，被「逆襲吻」當下，蔡凡熙透露「原本以為沒有要演到這邊，瞬間心臟蹦蹦跳、心跳加速！」甚至感受到瑤瑤嘴唇貼上時的「速度感」，「很衝擊！」幸好兩人很熟，絲毫不彆扭，最後吻了10次才完成該場戲。曾被女生主動獻吻嗎？蔡凡熙害羞說：「是第一次！」瑤瑤透露，蔡凡熙在片中展現出男孩奮力追愛的勇氣，專情的模樣超級帥。
蔡凡熙日前剛過24歲生日，為防疫足不出戶，當晚在社群平台開直播，邀請明星好友上線同歡，其中瑤瑤更是陪伴他進行近1個半小時，足見兩人的好交情。瑤瑤為他唱生日快樂歌時，誇讚他「很專一」，但實情是蔡凡熙被拱脫上衣露腹肌，他再被追問有幾塊腹肌，結果被瑤瑤虧：「腹肌很專一。」電影預計今年秋季上映。（編輯：張雅雯）
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