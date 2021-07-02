桃29社區接種站開打莫德納　鄭文燦：希望順利打到65歲

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦指出，高齡保護是對抗COVID-19的重要對策，疫苗是安全、有效、健康的，能確實提升長者的免疫力及保護力，今天起連續三日施打計畫完成後，會休息一天，接下來72歲至65歲長者將安排一個年齡層一天來進行施打。
鄭文燦提到，榮總桃園分院盧星華院長改良日本「宇美町式」注射法，創新設計更加友善的「桃園打法」，長者從等待、注射到觀察都坐在同一個位置上，由醫護人員分區為長者施打，今日在巨蛋體育館場地分為4個區域，每區40人，一輪可完成160人，施打效率相當高，每個區域接種完畢還會進行座位環境清消，再繼續下一輪施打。
鄭文燦表示，今日機場將啟動入境普篩工作，入境PCR篩檢有助於國境防疫，他很早就主張支持二採PCR的措施，希望在機場建立一道緊密的國門防線，才能確保整個台灣的社區安全。此外，希望能給予守護國門的第一線人員更多支持，讓所有的機場服務人員獲得百分之百的疫苗接種率，確保執勤安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。