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桃29社區接種站開打莫德納　鄭文燦：希望順利打到65歲

▲鄭文燦表示，預估目前獲配的疫苗數量還不太夠，市府會積極向中央反應，希望能順利一路打到65歲。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦表示，預估目前獲配的疫苗數量還不太夠，市府會積極向中央反應，希望能順利一路打到65歲。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-07-02 12:18:55

桃園市今（2）日上午各社區接種站開始為長者施打莫德納疫苗，市長鄭文燦也往桃園巨蛋體育館、蘆竹區大竹國中、大園區大園國小、新屋區新屋國小，視察疫苗接種站運作情形。鄭文燦表示，今天長者出席情況非常踴躍，各接種站的秩序良好，感謝各站醫護團隊提供最好的服務，並歡迎長者多使用愛心計程車、輪椅等友善服務。

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鄭文燦表示，桃園市設置29個社區接種站，今日起連續三天以分齡、分組方式為長者接種莫德納疫苗，今日施打77至78歲長者及67至68歲原住民長者、3日施打75至76歲長者及65至66歲原住民長者、4日施打73至74歲長者及63至64歲原住民長者；上一輪尚未施打的79歲以上在籍長者，可至指定醫療院所預約施打，亦可於7月2日至4日期間每日上午11時後，至各社區接種站補接種疫苗。

鄭文燦指出，高齡保護是對抗COVID-19的重要對策，疫苗是安全、有效、健康的，能確實提升長者的免疫力及保護力，今天起連續三日施打計畫完成後，會休息一天，接下來72歲至65歲長者將安排一個年齡層一天來進行施打。

鄭文燦提到，榮總桃園分院盧星華院長改良日本「宇美町式」注射法，創新設計更加友善的「桃園打法」，長者從等待、注射到觀察都坐在同一個位置上，由醫護人員分區為長者施打，今日在巨蛋體育館場地分為4個區域，每區40人，一輪可完成160人，施打效率相當高，每個區域接種完畢還會進行座位環境清消，再繼續下一輪施打。

鄭文燦表示，今日機場將啟動入境普篩工作，入境PCR篩檢有助於國境防疫，他很早就主張支持二採PCR的措施，希望在機場建立一道緊密的國門防線，才能確保整個台灣的社區安全。此外，希望能給予守護國門的第一線人員更多支持，讓所有的機場服務人員獲得百分之百的疫苗接種率，確保執勤安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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