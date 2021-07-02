東京奧運限制採訪　美多家主流媒體聯名抗議

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朝日新聞報導，美國媒體的聯名抗議信函於6月28日寄給橋本，共有13名美國報社、通信社的運動部門負責人聯合署名。
抗議函指出，組委會要用GPS追蹤記者行動，卻沒有說明這些記錄檔案將如何收集與保管；要求媒體要在手機下載專用APP，將收集到許多敏感的個人資料，也沒有說明如何使用與管理。
另外，抗議函也不滿組委會禁止外國媒體採訪東奧觀眾，即使記者完成接種疫苗、配戴口罩，也要被限制行動，尤其是還只對外媒設限，對於觀眾與當地媒體記者卻允許自由行動。
抗議函要求，應對GPS定位設定明確的使用基準、給予媒體檢視APP安全性的機會、記者配戴口罩與保持社交距離就應可進行一般採訪活動等。
紐約時報運動部門編輯受訪時表示，他理解防疫對策有必要，但部分措施太過頭，將會影響媒體採訪。
東奧組委會對此表示，鑑於疫情狀況，有必要採非常嚴格的防疫措施，這對所有的奧運參加者與日本居民都非常重要。尊重媒體的採訪自由，但因疫情將會導致不便，會盡可能讓採訪順利。
對於GPS定位問題，組委會回應，不會隨時監控媒體的位置，是要求在本人的手機中保留紀錄，必要時在取得本人同意下再予以出示。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1100702