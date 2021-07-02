推不在籍投票　國民黨團將提案召開二次臨時會

中選會原訂8月28日舉行反萊豬、公投綁大選等4項公投案，但因應疫情，今（2）日將召開委員會審議是否延期。國民黨團召開記者會批評民進黨日前修公投法，規定「每2年8月第4個星期六投票」，嚴重危害民權，黨團將在下週一提案在7月7日召開二次臨時會、展開不在籍投票修法。





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國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文、首席副書記長陳玉珍上午召開「敬告中選會不要變相沒收公投！民進黨不要再擋不在籍投票！」記者會。鄭麗文表示，目前有81國針對疫情擬定選舉配套，韓國行使大選也為居家隔離者設計投票辦法，請中選會也積極提出配套；此外，已有100多國執行不在籍投票，無需在防疫期間大規模返鄉、增加移動，請民主進步黨不要成為阻擋台灣民主進步的反動力量。





費鴻泰則表示，國民黨團下週一將提案在7月7日至16日召開第二次臨時會，審議不在籍投票，國民黨團已完成40人聯署，他也提出了「通訊投票」方案，人在台澎金馬境內才能使用，減少人員移動。





陳玉珍呼籲，不管公投是否如期舉行，希望一定要讓全國各地的選務人員在投票前完成兩劑疫苗施打、達成足夠保護力。









