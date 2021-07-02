快訊／本土確診增57例、添15死！台北市29例最多

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指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，為8例男性、7例女性，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月25日至6月21日，確診日介於5月28日至6月28日，死亡日介於6月3日至6月30日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月30日累計公布13,605位確診個案中，已有10,347人解除隔離，解隔離人數達確診人數76.1%。
指揮中心表示，今日新增1例境外移入中(案14975)，為本國籍50多歲女性，6月28日自匈牙利返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日申請外出奔喪，由衛生單位安排至醫院自費採檢，於今日確診；個案在臺期間並無症狀，相關接觸者匡列中。
指揮中心統計，截至目前國內累計1,411,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,395,446例排除)，其中14,911例確診，分別為1,176例境外移入，13,682例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計676例COVID-19死亡病例，其中668例本土，個案居住縣市分布為新北市343例、臺北市256例、基隆市21例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。