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有去過這些地方要當心！指揮中心針對環南發布警示簡訊

▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)
▲陸軍33化兵群化學兵，前往龍山寺站消毒。(圖／北市衛生局提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-07-02 14:09:24｜2021-07-02 14:12:07

台北市環南批發市場，今(2)天驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，行政院長蘇貞昌，也在上午召開防疫應變會議，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並且召開了臨時記者會說明。

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會後指揮中心也發布新聞稿表示，因應台北市環南市場疫情，將於今日針對6月8日起，曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：[疫情警示]如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。而這次簡訊發送範圍：北至萬板大橋；東至西藏路；南至華翠大橋；西至環河快速道路。

陳時中提到，將在7/2下午五點前完成確診者疫調，並在7/3完成密切接觸者隔離，並安排採檢，也會持續匡列風險區域人員，安排定期採檢。陳時中強調，在跟時間賽跑，但有信心應該可以很快完成這項工作。

▲中央流行疫情指揮中心今（2)日公布0環南市場防疫措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今(2)日公布環南市場防疫措施。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（2)日表示環南市場將發疫情警示簡訊（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今(2)日表示環南市場將發疫情警示簡訊（圖／指揮中心提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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