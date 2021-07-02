有去過這些地方要當心！指揮中心針對環南發布警示簡訊

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會後指揮中心也發布新聞稿表示，因應台北市環南市場疫情，將於今日針對6月8日起，曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：[疫情警示]如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。而這次簡訊發送範圍：北至萬板大橋；東至西藏路；南至華翠大橋；西至環河快速道路。

▲中央流行疫情指揮中心今(2)日公布環南市場防疫措施。（圖／指揮中心提供）