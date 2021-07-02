雙北市場群聚！陳時中：病毒不分你我 擴大普篩、抓黑數
台北市環南批發市場今(2)天驚傳有多名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中一早也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-02 14:29:49｜2021-07-02 14:39:28
下午指揮中心召開今日的例行記者會說明最新疫情，對於媒體追問，雙北一直爆發市場群聚，是否要擴大普篩、抓黑數？對此，陳時中表示，現在就在這樣做，早上他去環南視察後，還去看兩個採檢站。
陳提到，採檢站的工作人員大家很辛苦、汗流浹背，但篩檢站稍微遠了一點，還是要跟被採檢人要能配合，才能有好的篩檢率，把可能的病人找出來。
另外針對這批擴大篩檢，找出環南市場多人確診，是否已經將潛在黑數找出來？陳時中則回應，不敢講把所有潛在黑數找出來了，但是應該採出了大部分，讓沒發病或有發病區隔開來，匡在一定範圍，是現在要做的。
陳時中強調，從疫情到現在，大家擔憂污名化，不管是市場內外人員，目前都不分這些，「現在都要一起找出來，不分身份別，連顧客都要去找。」他也重申，分什麼沒意義了，面對問題才是重要的事情，「不要分你我，因為病毒沒有在分這個！」
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