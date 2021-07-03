醫護辛苦了！環南市場擴大採撿 北榮團隊清晨4點出發
台北市環南批發市場，昨(2)天驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，一早也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並且承諾會儘速進駐採檢站，針對相關有活動使得民眾、攤商等擴大採檢。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-03 09:05:52
為了協助採檢，台北榮總採檢團隊今（3）日清晨4點從院內出發，分批至北農第一果菜市場(環南市場)執行採檢任務，自上午6時起進行，採檢人數未定，第一批檢體已於7:35送回醫院。將比照7月1日第二果菜市場(濱江市場)採撿模式，以一條龍作業方式，分10線同步進行，每小時以專車將檢體盒送回台北榮總檢驗，第一批檢體也已經於7:35送回醫院。
本次採撿任務仍由陳威明副院長領軍，陳副院長表示，北榮臨危受命，在短短一天內迅速完成場勘及整備工作，充分展現榮總人高度團結力與專業、敬業的精神，在酷熱的天氣下工作十分辛苦，感謝同仁們無私無我的付出，對國家交付的任務全力以赴，北榮團隊也以國家篩檢隊為榮。
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