醫護辛苦了！環南市場擴大採撿　北榮團隊清晨4點出發

台北市環南批發市場，昨(2)天驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，一早也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並且承諾會儘速進駐採檢站，針對相關有活動使得民眾、攤商等擴大採檢。

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