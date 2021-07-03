快訊／新增本土76例！陳時中：死亡再添10人

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之76例本土病例(其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為 31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月2日。個案分布以臺北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；其中55例為已知感染源、21例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增10例死亡個案，為5例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月21日至6月30日，確診日介於5月29日至7月2日，死亡日介於6月26日至7月2日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月1日累計公布13, 654位確診個案中，已有10,551人解除隔離，解隔離人數達確診人數77.3%。

指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15059為本國籍10多歲男性，6月30日自英國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日出現發燒、頭痛、全身倦怠、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者匡列中。案15063為本國籍20多歲男性，6月18日自日本返臺；案15079為本國籍60多歲女性，6月18日自美國返臺，2人皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月2日進行期滿前採檢，於今日確診。2人在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15094為本國籍50多歲男性，6月25日自柬埔寨返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日由衛生單位安排轉換檢疫旅館，7月2日進行專案採檢，於今日確診(Ct值37，IgG、IgM均為陽性)，目前接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前累計1,437,283例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,420,997例排除)，其中14,991例確診，分別為1,180例境外移入，13,758例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。自2020年起累計686例COVID-19死亡病例，其中678例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市259例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣5例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。