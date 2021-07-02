環南市場暴增41人確診 指揮中心曝光確診個案Ct值
台北市環南批發市場，今(2)天驚傳有41名攤商PCR篩檢陽性確診，中央疫情指揮中心指揮官陳時中，一早也親自前往環南批發市場現場掌握相關狀況，並且宣布要成立聯合前進指揮所，與北市府來密切合作。
記者劉雅文/台北報導
2021-07-02 14:55:38｜2021-07-02 15:00:14
指揮官陳時中透露，這次擴大環南市場篩檢，因為是有計畫性的篩檢，所以大部分都是無症狀的確診者，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也提到，今天傍晚相關疫調做完就會有輕重症結果，目前僅針對41名確診者的PCR檢驗做統計，發現病毒量比較低，Ct值30以上的有12人，其他都是Ct值30以下，且其中Ct值15到20之間的，占有16位。
針對環南市場，指揮中心跟北市府成立聯合前進指揮所，對此，陳時中強調，指揮所指揮官還是指定指揮中心醫療應變組副組長王必勝來擔任，相關防疫人員跟醫師都會跟著去。另外聯合前進指揮所責任歸屬上，陳時中表示，秉持合作的態度，但一切還是以指揮中心為主。
針對現在疫情有變動，7／12是否能如願解封？相關餐飲業跟夜市指引的公布，對此陳時中表示，認為要等大家心情穩定，才來做相關指引公布，目前已經準備的差不多了，但陳強調，現在時機不對，要先來面對這波疫情，現在腳步要加快，把疫情匡著。
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