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時空旅人穿越到2027　與羅志祥對話曝行蹤

▲西班牙網友自稱是時空旅人，在IG曬出影片，羅志祥（右圖）嘗試聯繫對方竟然獲得回覆。（圖／翻攝羅志祥IG、翻攝Único sobreviviente IG）
▲西班牙網友自稱是時空旅人，在IG曬出影片，羅志祥（右圖）嘗試聯繫對方竟然獲得回覆。（圖／翻攝羅志祥IG、翻攝Único sobreviviente IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-07-02 13:24:12｜2021-07-02 13:36:01

藝人羅志祥最近聽說有時空旅人，對方聲稱穿越到了2027年，勾起他的好奇心，因此親自私訊這位時空旅人是不是能開直播證明，沒想到竟然得到對方的回應，讓他興奮不已，把對話截圖PO到IG上。

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近來有一名西班牙的網友開設IG帳號，並自稱穿越時空到了2027年，他在一家醫院醒來，驚覺全世界只剩下他一個人，還把空城影片貼出來，聲稱他生活的地方沒有任何生物，「是一個與2021平行的世界」，引起外界討論。他也提到，醒來後收到一封信，信上提及他是實驗人員。

▲一名自稱穿越到2027年的西班牙網友，在IG曬出多張穿越後的街景照。（圖／翻攝Único
▲▼一名自稱穿越到2027年的西班牙網友，在IG曬出多張穿越後的街景照、資料照片。（圖／翻攝Único sobreviviente IG）
▲一名自稱穿越到2027年的西班牙網友，在IG曬出多張穿越後的街景照。（圖／翻攝Único
羅志祥看到後，先是在IG表示，很像日劇《今際之國的闖關者》，讓人質疑是否為真，「如果他開直播，我就相信。」所以，羅志祥決定私訊那位帳號為「唯一倖存者」的西班牙網友，他以中文詢問「你可以開直播嗎？」想到對方可能看不懂中文，因此改以西班牙文詢問，沒想到竟意外得到對方的回應，「唯一倖存者」以西班牙文回覆：「我的訊號很弱。」

羅志祥隨即興奮的截圖曬出對話內容，也透露再度向對方提問：「我問他『你還在2027嗎』、『會想念家人跟朋友嗎』、『有想過要怎麼回到2021嗎』？」讓人好奇「唯一倖存者」會怎麼回覆。

▲羅志祥私訊時空旅人，竟然獲得回覆。（圖／翻攝羅志祥IG）
▲▼羅志祥私訊時空旅人，竟然獲得回覆。（圖／翻攝羅志祥IG）
▲羅志祥私訊時空旅人，竟然獲得回覆。（圖／翻攝羅志祥IG）
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