【NOW少年】最怕學費都白給 到底該不該學以致用

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」不少人在求學階段都會迷茫要研讀的專業，在畢業出社會工作後，更會質疑自己所學是否無用；本集的《NOW少年》就要帶大家一起看看，街頭民眾對於學以致用有什麼看法？自己目前的職業又與所學有沒有關聯呢？
文/沈傳恩
2021-07-02 20:30:00
實際街訪調查發現，多數民眾因為所學專業及科系資源，選擇學以致用，在相關領域尋找謀生契機，但也有不少人藉由大專時期所見所聞，果斷放棄相關產業，避免浪費時間。但即便是沒有學以致用的民眾，也都坦言身邊不少同學懷揣遠見，從選科系時就有目標，沒有轉換跑道。
根據人力銀行調查，學非所用學群的排名如下：
1.文史哲（88.9%）
2.管理（86.7%）
3.藝術（83.3%）
4.社會與心理（82.5%）
5.外語（78.9%）
6.地球與環境（50%）
7.建築與設計（46.7%）
8.工程（42.2%）
9.資訊（38.9%）
10.醫藥衛生（33.3%）
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