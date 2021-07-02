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【NOW少年】最怕學費都白給 到底該不該學以致用

▲畢業工作後，到底該不該學以致用呢？（圖／影像中心製作）
▲畢業工作後，到底該不該學以致用呢？（圖／影像中心製作）

文/沈傳恩

2021-07-02 20:30:00

「看看政治聽聽時事，評論新聞就看今日」不少人在求學階段都會迷茫要研讀的專業，在畢業出社會工作後，更會質疑自己所學是否無用；本集的《NOW少年》就要帶大家一起看看，街頭民眾對於學以致用有什麼看法？自己目前的職業又與所學有沒有關聯呢？

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實際街訪調查發現，多數民眾因為所學專業及科系資源，選擇學以致用，在相關領域尋找謀生契機，但也有不少人藉由大專時期所見所聞，果斷放棄相關產業，避免浪費時間。但即便是沒有學以致用的民眾，也都坦言身邊不少同學懷揣遠見，從選科系時就有目標，沒有轉換跑道。

根據人力銀行調查，學非所用學群的排名如下：

1.文史哲（88.9%）

2.管理（86.7%）

3.藝術（83.3%）

4.社會與心理（82.5%）

5.外語（78.9%）

6.地球與環境（50%）

7.建築與設計（46.7%）

8.工程（42.2%）

9.資訊（38.9%）

10.醫藥衛生（33.3%）

更多精彩的內容請鎖定完整版《NOW少年》，每個星期五晚間9點於NOWnews臉書、YouTube《NOWnews》、《酷瞧》上首映，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過。

 

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是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
71.43%28.57%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.64%13.36%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.62%82.38%
2021-06-29-2021-07-03
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