江啟臣與藍營4縣長籲總統授權地方買疫苗　侯友宜表態了

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侯友宜今日視察三重碧華國中接種站時回應，希望中央、地方大家一起合作採購疫苗，無倫是民間團體、企業、宗教，只要大家有心；認為全國上上下下團結一起購買疫苗，「速度快、品質好、數量夠」，相信只要大家同心齊力，就一定可以達成讓疫苗快速的買進來，品質又好、數量又夠。
江啟臣在公開信指出，新冠肺炎病毒肆虐，截至昨天為止已經造成累計14853例確診， 661例死亡病例，全民共同防疫的努力下，疫情雖有趨緩，然參考國外經驗，在未施打足夠疫苗，達到群體免疫目標前，疫情仍有反覆升溫的隱憂；普遍施打疫苗，仍為解決疫情最終的解方。
江啟臣說，樂見總統蔡英文以專案申請方式授權永齡基金會，台灣積體電路製造股份有限公司及佛教慈濟慈善事業基金會，對外採購疫苗，積極為國人爭取充足、有效，且經國際認證的新冠肺炎疫苗，符合人民期待；公私既然可協力，地方與中央更應該齊心，讓南投、花蓮、雲林以台東縣政府，比照辦理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。