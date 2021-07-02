COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

江啟臣與藍營4縣長籲總統授權地方買疫苗　侯友宜表態了

▲國民黨主席江啟臣今日與藍營執政4縣市首長，發表「救人如救火，救人不能等」致蔡英文總統的公開信，呼籲以專案授權地方政府採購疫苗。（圖／擷取江啟臣臉書）
▲國民黨主席江啟臣今日與藍營執政4縣市首長，發表「救人如救火，救人不能等」致蔡英文總統的公開信，呼籲以專案授權地方政府採購疫苗。（圖／擷取江啟臣臉書）

記者陳志仁／新北報導

2021-07-02 13:44:28

國民黨主席江啟臣今（2）日與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴等人，發表「救人如救火，救人不能等」致蔡英文總統的公開信，呼籲以專案授權地方政府採購疫苗；不過，名單內卻無新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市長侯友宜表示，只要大家同心齊力，就一定可達成讓疫苗快速的買進來，品質又好、數量又夠。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜表示，只要大家同心齊力，就一定可達成讓疫苗快速的買進來，品質又好、數量又夠。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜今日視察三重碧華國中接種站時回應，希望中央、地方大家一起合作採購疫苗，無倫是民間團體、企業、宗教，只要大家有心；認為全國上上下下團結一起購買疫苗，「速度快、品質好、數量夠」，相信只要大家同心齊力，就一定可以達成讓疫苗快速的買進來，品質又好、數量又夠。

江啟臣在公開信指出，新冠肺炎病毒肆虐，截至昨天為止已經造成累計14853例確診， 661例死亡病例，全民共同防疫的努力下，疫情雖有趨緩，然參考國外經驗，在未施打足夠疫苗，達到群體免疫目標前，疫情仍有反覆升溫的隱憂；普遍施打疫苗，仍為解決疫情最終的解方。

江啟臣說，樂見總統蔡英文以專案申請方式授權永齡基金會，台灣積體電路製造股份有限公司及佛教慈濟慈善事業基金會，對外採購疫苗，積極為國人爭取充足、有效，且經國際認證的新冠肺炎疫苗，符合人民期待；公私既然可協力，地方與中央更應該齊心，讓南投、花蓮、雲林以台東縣政府，比照辦理。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
86.08%13.92%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.26%82.74%
2021-06-29-2021-07-03
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀