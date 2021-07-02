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Delta病毒蔓延96國家　WHO：恐成未來主要變異株

▲Delta變種病毒是目前最具傳染力的變異病毒株，世界衛生組織指出，目前Delta變種病毒已經擴散至96個國家及地區。示意圖。（圖／研之有物）
▲Delta變種病毒是目前最具傳染力的變異病毒株，世界衛生組織指出，目前Delta變種病毒已經擴散至96個國家及地區。示意圖。（圖／研之有物）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-07-02 14:09:48｜2021-07-02 14:10:56

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，其中在印度首度被發現的Delta變種病毒更在多個國家掀起新一波疫情，讓人聞之喪膽。世界衛生組織（WHO）表示，目前Delta變種病毒已經蔓延至96個國家，並警告在未來幾個月，Delta變種病毒可能會成為全世界主要變異病毒株。

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根據《CNBC》、《印度斯坦時報》等媒體報導，WHO在新冠疫情週報中提到，截至6月29日為止，Delta變種病毒已經蔓延至96個國家及地區，跟上個禮拜相比，Delta變種病毒擴散範圍又再度增加了11個國家及地區。但因為辨識變異株的能力有限，實際上擴散範圍可能還要更廣。目前也有部分國家將確診病例以及重症住院人數激增原因，歸咎於Delta變種病毒，並將此視為全球經濟復甦的一大威脅。

▲英國Delta變種毒株疫情升溫，外界關注強生政府是否將會再推遲7月19日的解封計畫。圖為6月中旬呼籲政府解封的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國原先要解除封城，卻因為Delta變種病毒肆虐，延後解封計畫。圖為6月中旬呼籲政府解封的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
 

Delta變種病毒在5月時，被WHO列為「高度關注變異株」（variant of concern），且與Alpha（英國變種病毒）、Beta（南非變種病毒）及Gamma（巴西變種病毒）相比，更加容易傳播。WHO秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對此表示「相當擔憂」，並指出Delta變種病毒在未接種疫苗者之間快速擴散，是目前最具傳染力的病毒株。

根據WHO最新數據統計，目前Alpha變種病毒已經擴及172個國家及地區，120個國家及地區出現Beta變種病毒，72個國家及地區出現Gamma變種病毒，Delta變種病毒則是擴散至96個國家及地區。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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