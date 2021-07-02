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去年登紐時廣告！網酸「今年爆發沒作為」 　阿滴回應了

▲知名YouTuber「阿滴」於去年四月與團隊募資為台灣發聲，買下紐約時報全版廣告刊登「Taiwan Can Help」，不過今年本土疫情升溫，就有網友酸阿滴沒作為，對此，阿滴也在《百靈果NEWS》的Podcast直播上回應了。（圖／翻攝自 阿滴臉書《都瑞瑞》）
▲知名YouTuber「阿滴」於去年四月與團隊募資為台灣發聲，買下紐約時報全版廣告刊登「Taiwan Can Help」，不過今年本土疫情升溫，就有網友酸阿滴沒作為，對此，阿滴也在《百靈果NEWS》的Podcast直播上回應了。（圖／翻攝自 阿滴臉書《都瑞瑞》）

編輯中心/綜合報導

2021-07-02 14:15:26

台灣知名YouTuber「阿滴」於去年四月與團隊募資為台灣發聲，買下紐約時報全版廣告刊登「Taiwan Can Help」來反擊世衛秘書長譚德塞的指控，引起台灣正反兩派網友輿論；不過，今年本土疫情升溫，就有網友酸阿滴「很安靜」、「沒作為」，對此，阿滴也在《百靈果NEWS》的Podcast直播上回應了。

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阿滴將部分節目內容PO在臉書，對於為何去年大動作募資登報「Taiwan Can Help」，但是今年在台灣最需要幫助的時候卻神隱？為什麼不登報「Taiwan Needs Help」或是 「Taiwan Needs Vaccines」，阿滴表示，去年的「Taiwan Can Help」單純是為了推廣台灣在各國有需要的時候捐贈了口罩、醫療物資這個消息。這個時機點登報或是找國際網紅做影片都有相當正面的廣告效果。

阿滴接著說，今年不募資登報「Taiwan Needs Help」是因為台灣的疫情跟國際上很多其他國家相比並沒有太嚴重，可以想像這樣的廣告並不會有太大的效應。募資買疫苗「Taiwan Needs Vaccines」則是因為疫苗並不是有錢就可以買得到，我對這塊並無涉略也覺得自己沒有能力做到。

▲台灣知名YouTuber阿滴。（圖／翻攝阿滴
▲台灣知名YouTuber阿滴。（圖／翻攝阿滴 IG ）
接著，阿滴被問到台灣疫情爆發，為什麼不罵政府，反而是號召了「#好家在我在家」，對此，阿滴說，台灣在守了一年之後疫情爆發一定有防疫漏洞以及政府疏失，他也覺得政府有做得不好的地方。不過他認為檢討政府這件事已經有其他人在做了，而他自己有能力可以做到、也對控制疫情更有幫助的是透過創作者串連影片宣導正確的防疫觀念，鼓勵大家好好待在家居家防疫。退一萬步講，這些因爲串連而產出的上百隻影片也至少提供了居家防疫的人一些娛樂。

至於「被去年的自己打臉是什麼感想」，從「Can help」變成「Needs help」有什麼想法，阿滴則認為，去年的「Taiwan Can Help」跟今年的「好家在我在家」並非衝突的存在。在我們去年有能力幫助其他人的時候，我們選擇慷慨的援助他人。而在今年我們陷入困難、立場翻轉過來時，我們得到他人的援助並不是一件可恥的事，而是人與人、國與國之間自然的互動。（編輯：郭佩蓉）

▲台灣知名YouTuber「阿滴」在臉書發文。（圖／翻攝自阿滴臉書）
▲台灣知名YouTuber「阿滴」在臉書發文。（圖／翻攝自阿滴臉書）
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