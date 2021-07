去年登紐時廣告！網酸「今年爆發沒作為」 　阿滴回應了

台灣知名YouTuber「阿滴」於去年四月與團隊募資為台灣發聲,買下紐約時報全版廣告刊登「Taiwan Can Help」來反擊世衛秘書長譚德塞的指控,引起台灣正反兩派網友輿論;不過,今年本土疫情升溫,就有網友酸阿滴「很安靜」、「沒作為」,對此,阿滴也在《百靈果NEWS》的Podcast直播上回應了。





阿滴將部分節目內容PO在臉書,對於為何去年大動作募資登報「Taiwan Can Help」,但是今年在台灣最需要幫助的時候卻神隱?為什麼不登報「Taiwan Needs Help」或是 「Taiwan Needs Vaccines」,阿滴表示,去年的「Taiwan Can Help」單純是為了推廣台灣在各國有需要的時候捐贈了口罩、醫療物資這個消息。這個時機點登報或是找國際網紅做影片都有相當正面的廣告效果。





阿滴接著說,今年不募資登報「Taiwan Needs Help」是因為台灣的疫情跟國際上很多其他國家相比並沒有太嚴重,可以想像這樣的廣告並不會有太大的效應。募資買疫苗「Taiwan Needs Vaccines」則是因為疫苗並不是有錢就可以買得到,我對這塊並無涉略也覺得自己沒有能力做到。





至於「被去年的自己打臉是什麼感想」,從「Can help」變成「Needs help」有什麼想法,阿滴則認為,去年的「Taiwan Can Help」跟今年的「好家在我在家」並非衝突的存在。在我們去年有能力幫助其他人的時候,我們選擇慷慨的援助他人。而在今年我們陷入困難、立場翻轉過來時,我們得到他人的援助並不是一件可恥的事,而是人與人、國與國之間自然的互動。(編輯:郭佩蓉)