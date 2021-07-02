COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／一到季後賽就爆發　快艇願意花多少代價留下主控？

▲Reggie Jackson。（圖／美聯社／達志影像）
▲Reggie Jackson。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-02 14:33:52｜2021-07-02 14:47:44

在這一季再度空手而回後，洛杉磯快艇今年夏天要面臨更大的挑戰，他們不僅僅是要試圖補強，還得絞盡腦汁留下幾名核心成員，而Reggie Jackson可能會成為他們最甜蜜的負荷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年賽季的季後賽前兩戰，快艇讓Patrick Beverley先發，然後他們連續被獨行俠打爆，系列賽陷入0:2落後，之後Tyronn Lue用Jackson取代前者主控的位置，他那一輪場均15.4分，幫助快艇在搶七擊敗對手。

接下來Jackson再也沒有回到替補去了，次輪他場均18分，西區決賽場均20分，在Kawhi Leonard因傷缺陣後，他在下半場屢屢接管比賽，讓快艇在西決撐到了第6戰才死。

本季Jackson拿著233萬年薪，卻做到了湖人希望Dennis Schroder(年薪1550萬美元)、塞爾提克希望Kemba Walker(3437萬美元)、爵士希望Mike Conley(年薪3450萬)做到的事，那就是：成為一名球隊中第3出色的球員，能自己創造進攻機會，並且在有空檔時命中投籃。

在Leonard缺陣之後，Jackson在隊內的上場時間、得分和助攻方面都僅次於Paul George，正負值上排名第2。他在今年季後賽命中58顆三分球(僅5人曾做到過)，領先聯盟所有球員。

他還是那個有著無畏信心的後衛，仍是那個敢於要求球隊讓自己取代Russell Westbrook先發位置的狂妄砍將；但也學會了怎麼在個人和球隊之中取得平衡。

本季的最後19場比賽很有可能為Jackson爭取到一張千萬年薪合約，他不僅僅只是扮演好季後賽球隊控衛的角色而已，他在面對高強度防守時的得分安定感是許多列強希望能得到的東西。

Jackson在這個季後賽已經有9場比賽得分超過20分——而他整季例行賽賽只有7場。根據Basketball-Reference提供的數據，他是NBA史上第一位在單一賽季能夠創下此一數據的球員。

他季後賽場均得到18.1分，遠高於例行賽的10.7分，7.4分的增幅在史上所有季後賽出場超過10場的球員中，排名第24。這樣的表現，熟知他的人並不會感到驚奇，因為他早在雷霆時期就是這種季後賽表現高於季賽的球員了。

不談2014年對灰熊的那場經典之戰，在2012-13賽季，當Westbrook撕裂了他的半月板後，這位例行賽從未先發的2年級後衛接替成為主控，在那之後的9場比賽中他得分全都上雙。

快艇希望他能回來，但他們恐怕承擔不起Jackson的合約。他們下一季薪資現在已高達1億4627萬美元，而且他們可能還要和Serge Ibaka、Nicolas Batum、Terance Mann、Leonard這些主要輪換談續約問題。這時候球隊或許就會後悔為什麼要開給Beverley(1432萬)、Rajon Rondo(750萬)和Luke Kennard(1272萬)這麼多錢。

無論如何Lawrence Frank應該要給Jackson錢，今年季後賽所展示的就是一號位的重要性，他們若想要冠軍，在這個位置上就至少要付出這樣的價錢。那麼與其賭一把Kemba Walker，為什麼不試試CP值更高的Jackson呢？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否會選擇混打？

是，如果有疫苗短缺可以混打
否，還有很多數據還沒出來證實
0%100%
2021-07-02-2021-07-05

你是否贊成後續7、8月是否也應該取消？

贊成，針對電高峰拉長期限才有感
不贊成，節電才是省錢省能源的根本
87.1%12.9%
2021-06-30-2021-07-04

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
18.05%81.95%
2021-06-29-2021-07-03
誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

誰是你心目中擁有最勻稱美腿美名的女明星呢？

繼續作答
夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

夜市攤商復業，你會擔心因此疫情升高嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀